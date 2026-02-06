「弥生勤怠 Next」、単体販売に向けた事前申し込みの受付を開始

弥生株式会社

弥生株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：武藤健一郎、以下「弥生」）は、2026年2月3日より、クラウド勤怠管理システム「弥生勤怠 Next」の単体販売における事前登録受付を開始したことをお知らせします。これまではクラウド給与サービス「弥生給与 Next」 とあわせて提供してきた「弥生勤怠 Next」について、単体でご利用いただける販売を開始することで、勤怠管理のみを導入したいお客さまにも柔軟にお選びいただけるようになります。

また、事前申し込みキャンペーンとして、キャンペーン申し込み期間中に事前申込用のエントリーフォームからエントリーを行い、年契約に申し込んでいただくことで基本料金とプランの上限を超える従業員の追加料金が3か月無償と、低コストで勤怠管理の効率化をすることができます。「弥生勤怠 Next」は2026年4月8日に単体での販売を開始する予定です。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/function/kintai/tampin/

■提供の背景

これまで「弥生勤怠 Next」は、クラウド給与サービス「弥生給与 Next」をご契約いただいているお客さまに提供をしていました。ただ、日本の中小企業における勤怠管理では、Excelでの集計作業に多くの時間が割かれているだけでなく、日々の申請手段が紙・LINE・口頭などに散在することで、回収・催促・転記に追われ、毎月の要素締め作業が大きな負荷となっています。また、打刻漏れや打刻修正、休憩取得状況、シフトとの乖離など、月末に業務が集中することでミスが発生しやすい構造的な問題もあります。さらに、残業時間の上限管理や有休付与・取得義務、36協定、フレックス制の精算など、複雑化する労働関連法令への対応には高度な理解が求められ、コンプライアンス面で不安を抱える企業も少なくありません。一方で、給与に関するシステム全般をデジタル化することには、コスト面でのハードルも高く、「まずは勤怠管理からデジタル化を進めたい」という要望もあります。こうした中小企業の抱える課題とニーズを踏まえ、より多くの中小企業が勤怠管理のデジタル化を始められるよう、単体販売を開始することになりました。

この度、正式なサービスの提供となる2026年4月8日に向け、事前登録受付を開始いたします。

■「弥生勤怠 Next」について

自社の就業規則に合わせて柔軟に対応でき、スムーズな管理ができるクラウド勤怠管理システムです。

＜主な特徴＞

・日々の打刻

パソコン／スマートフォン／ICカード／指静脈認証など、現場に合わせた打刻方法に対応

・打刻漏れの防止

打刻漏れや不備はアラートで検知し、修正・申請の抜け漏れを防止

・シフト

シフト作成・管理を効率化し、予定と実績の差分も把握しやすい

・残業時間の管理、予測

会社のルールに合わせて勤務時間の基準（所定時間・休憩・残業の警告ラインなど）を設定し、超過見込みをアラートで可視化

・締め作業の効率化

月末の勤怠締め（給与計算に渡すための月次集計）を自動化し、転記作業をなくし、ミスなく出力



製品URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/function/kintai/

＜料金プラン＞

「弥生勤怠 Next」は初期設定費用0円で従業員1人当たり300円/月からご利用いただけます。また、有償オプション※1として、初期設定から運用開始までをプロがサポートする「導入・運用支援」も用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/360_1_02b43be3c74aa6a64395ff85f002c05b.jpg?v=202602061151 ]

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/function/kintai/tampin/

※1 有償オプションは80,000円（税抜）で提供します

■事前申し込みキャンペーンについて

「弥生勤怠 Next」の単体での年契約の事前申し込みで基本料金と従業員の追加料金が初年度3か月分無料になるキャンペーンを実施中です。

＜対象となる方＞

・2026年2月3日から2026年4月7日の期間に、事前申し込み用のエントリーフォームからエントリーが完了した方

・2026年4月8日～2026年5月31日までに「弥生勤怠 Next」の年契約プラン(ベーシックまたはベーシックプラス)をお申し込みされた方

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp