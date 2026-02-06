3月19日(金) 会場とWEBにて開催「高分子学会主催・2026年度・次世代イノベーター育成講座・プレセミナー(事前説明会)」講座を開講(※参加費無料)

　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として「次世代のイノベーターを育成する」ことを目的としたセミナーを開講いたします。


　本講座は、2026年03月19日開講を予定いたします。参加料は無料です。



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


テーマ：【2026年度・次世代イノベーター育成講座】プレセミナー


開催日時：2026年3月19日(木) 16:00-18:00


参加費：無料


URL ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0fb1e9-7e46-621a-a908-064fb9a95405


会場：Incubation CANVAS TOKYO (住所：東京都中央区京橋2丁目2-1 京橋エドグラン 29F）


　　　※WEBでのご参加も可能です！



セミナー講習会内容構成


　第1部　元スリーエムジャパン　(株)AndTech　顧問　兼　経営アドバイザー　古藤　健二郎　氏


　第2部　一般財団法人バイオインダストリー協会　企画部　部長　小泉　英樹　氏


　第3部　JNC石油化学株式会社　未来技術研究所　長迫　直　氏



本セミナーの受講形式


　こちらは会場受講と「Zoom」を使ったWEB受講を選べます。


　※WEB受講をご希望の方は下記よりお申し込みください。


　URL(WEB受講用)：https://andtech.co.jp/seminars/1f0fb212-01ca-6c80-b948-064fb9a95405



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


グローバル視点で企業に利益をもたらすR&D企業のトップイノベーター像と必要なスキルと育成モデル


【講演主旨】


　本セミナーでは、4月17日開講予定の高分子学会主催「次世代イノベーター育成講座」の事前説明会を兼ねて、AndTechの顧問として、企業R&Dの開発コンサルタントとして活躍している元スリーエムジャパンの古藤氏を講師に招き、高分子産業の発展を目指すうえで欠かせない『次世代イノベーター育成」の必要性をお話いただきます。



1.グローバル企業でのイノベーション潮流


2.R&Dに必要とされる事業開発力


3.イノベーターに必要とされる能力


　3.1　要求される能力⇒　先天性IQ・後天性EQとCQ


　3.2　イノベーターとしての資質と教育⇒育成手法


4.イノベーションを育む３M社の 企業文化と仕組み


5.イノベーションを育むネットワーキング


　5.1　イノベーター育成講座の評価結果


　5.2　講師への一言メッセージ


　5.3　BS研究会でのネットワーキング



イノベーターに必要な人脈づくりとは？


～次世代イノベーター育成講座の有効な活用方法～


【講演主旨】


　イノベーションを起こすための要素は色々ありますが、なかでも自分とは専門の違う社外の方との「人脈形成」は非常に重要な要素の1つだと言われています。ただ日本の一般企業の社員で、社外に充分な人脈を持っていますと自信を持って語れる方は非常に限られているのではないでしょうか？2016年度の第1回イノベーター育成講座の受講生で、2023年度から本講座の講師も務めている自らの経験談を通して、「人脈形成」という観点から見た本講座の活用方法についてお話しします。



1. イノベーションを起こすうえでの人脈の重要性


　1-1. 「弱くて強い」人脈の効用


2.「人見知り」の日本人が「人脈を作る」ために


　2-1. 弱い人脈はどのようにして築くか


　2-2. 単純接触効果の凄味


3.「人脈形成」という観点から見た本講座のメリット


　3-1. 「知り合いの知り合い」との距離感


　3-2. 9年という時間の重みがもたらす価値



イノベーター育成講座受講生の経験談


【講演主旨】


イノベーター育成講座受講生の経験談として、株式会社カネカの園山　亜里沙氏にご発表いただきます。



このイノベーター育成講座を受講したことでどんな事を学び、会社での取り組み、姿勢がどのように変わっていったかなどを中心にご経験をご講演いただきます。



株式会社AndTechについて


　化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、


　幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。


　弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。


　クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。


https://andtech.co.jp/





株式会社AndTech　技術講習会一覧


一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。


https://andtech.co.jp/seminars/search




株式会社AndTech　書籍一覧


選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。


https://andtech.co.jp/books




株式会社AndTech　コンサルティングサービス


経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。


https://andtech.co.jp/business-consulting




