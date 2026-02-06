株式会社 日立製作所

株式会社日立製作所(以下、日立)は、日立がコージェネレーションシステム*1を納入した「新さっぽろエネルギーセンター」において、一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センターより、「コージェネ大賞2025」民生用部門の最高位である「理事長賞」を受賞しました。本賞は、北海道ガス株式会社、大成建設株式会社、富士電機株式会社、当社の4者による共同受賞となります。

「コージェネ大賞」は、新規性・先導性・新規技術および省エネルギー性などにおいて優れたコージェネレーションシステムを表彰することにより、コージェネレーションシステムの社会的認知を図るとともに、より優れたコージェネレーションシステムの普及促進につなげることを目的に2012年度より開始した表彰制度です。民生用、産業用、技術開発の3部門で構成され、各部門で理事長賞、優秀賞、特別賞が選定されます。

「新さっぽろエネルギーセンター」は2022年6月に運用を開始し、街区へ電力・冷温水・蒸気を安定供給しています。同センターは、コージェネレーションシステム、排熱投入型蒸気焚吸収式冷凍機、小型貫流ボイラーなどで構成され、コージェネレーションシステムにはブラックアウトスタート(BOS)*2機能を搭載しています。これにより、災害時に稼働している場合は、計画時の街区ピーク電力の約60％、熱需要の100％をまかなうことができ、街全体のレジリエンス向上に寄与しています。さらに、地中熱ヒートポンプや地域熱供給の高温水、蓄熱槽など、多様な熱源を組み合わせた柔軟なシステム構成も特長です。

*1 発電装置を使って電気をつくるとともに、発電時に排出される熱を回収して、給湯や暖房などに利用する熱もつくる熱電併給システム。

*2 商用電源が停電した状態から、外部電源の電気を使用することなく、発電を開始する機能。

日立のコージェネレーションシステムについて

日立は、「新さっぽろエネルギーセンター」に株式会社日立パワーソリューションズ(以下、日立パワーソリューションズ)の取り扱い製品である定格1,271kWのコージェネレーションシステム(JMS420)2台を納入し、街区における計画時のピーク電力の約60%、熱需要の約45%を供給しています。二段階で熱回収を行う高効率な構造により、高温熱は各施設の暖房や給湯に、中低温熱は融雪の熱源として活用されており、「新さっぽろエネルギーセンター」が実現するCO2削減に貢献しています。また、同システムはバイオガスや水素*3で運転させることも可能で、将来的な脱炭素への転換にも対応することができます。

国内の監視センターから遠隔監視をおこない、さらに、産業用設備の製造・運用で長年にわたり蓄積してきた知見やデータを基に日立パワーソリューションズが独自開発した予兆診断システム「HiPAMPS」*4を活用することで、予期せぬ故障を防ぎ、安定的なエネルギー供給に寄与しています。

日立は、今回の取り組みを省エネルギーの実現から脱炭素へ向かうモデルケースとして、今後もエネルギー事業や製造業、流通業などの多様な業種に対して脱炭素化の支援を進めていきます。さらには、プロダクト、OT、ITを併せ持つ強みを生かしたLumada*5ソリューションなどの提供を通して、環境・幸福・経済価値が調和するハーモナイズドソサエティの実現をめざします。

*3 運転条件により、水素混焼ユニット等の設備追加が必要です。

*4 「HiPAMPS」は株式会社日立パワーソリューションズの登録商標です。 https://www.hitachi-power-solutions.com/product-site/predictive/pro/index.html

*5 Lumada(https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/index.html) お客さまのデータから価値を創出し、デジタルイノベーションを加速するための、日立の先進的なデジタル技術を活用したソリューション・サービス・テクノロジーの総称

関連リンク

コージェネ大賞2025について(https://www.ace.or.jp/web/gp/gp_0010.html)

お問い合わせ先

株式会社日立製作所

北海道支社 社会システム第一営業部

エネルギーソリューショングループ

北海道支社(大代表)

011-261-3131