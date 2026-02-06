「めちゃコミック」オリジナル作品、実写ショートドラマ第9作品目を独占配信開始

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」にて、2026年2月6日より、オリジナルコミックを原作とした実写ショートドラマ第9作品目の配信を開始いたしました。

「めちゃコミック」では、2025年7月より、オリジナル作品を原作とした実写ショートドラマの独占配信を開始しました。現在までに8作品を配信しており、いずれも多くのユーザーから高い評価をいただいております。

本シリーズのショートドラマは、1話約2分のサクッと観られる短さが特徴で、通勤中やちょっとしたスキマ時間に気軽に楽しめるドラマです。

このたび、2月6日より配信を開始する第9弾「前世から君だけを愛すると誓うよ」も、「めちゃコミックオリジナル」作品を原作とした実写化作品です。原作ファンはもちろん、まだストーリーを知らない方も楽しめる内容になっています。

今後も「めちゃコミックオリジナル」の世界を広げる取り組みとして、実写ショートドラマを続々と配信してまいります。新たな展開にぜひご期待ください。

【見どころ】

ひたむきに頑張る「働く女子」へ贈る、最高にドラマチックな再会ロマンス！大手企業で責任感を持って働くものの、損な役回りばかりの詩乃（水上京香）。そんな彼女を窮地から救ったのは、新社長として就任した真司（樫尾篤紀）だった。再会をきっかけに、真司の圧倒的な安定感と癒やしに包まれ、詩乃の人生は劇的に好転し始める。

しかし、その慈愛に満ちた眼差しの奥には、「君を二度と離さない」と誓う狂気的なまでの愛が秘められていた――。

正当に評価されない悔しさを吹き飛ばすスカッとする展開に加え、真司が注ぐ一途すぎる重愛に、驚きと胸キュンが止まらない！不器用なデキる女が、運命の再会によって深淵な愛に囚われていく姿を描いた、極上のサクセス・ラブストーリーです。

【出演】

水上京香 （春川詩乃 役）

樫尾篤紀 （首藤真司 役）

山口乃々華 （依田美穂 役）

稲葉光 （篠原孝介 役）

佐瀬弘幸 （総務部長 役）

脚本：灯敦生



監督：須藤蓮

制作：株式会社アシタへ

＜めちゃコミック ショートドラマページ＞

https://mechacomic.jp/videos

＜SNS＞

●TikTok：https://www.tiktok.com/@mechacomic_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/mechacomic_drama

●YouTube：https://www.youtube.com/@mechacomic_drama

＜作品概要＞

前世から君だけを愛すると誓うよ

◆あらすじ

「君を二度と離さない…」大手企業で働く春川詩乃（水上京香）は、後輩・美穂（山口乃々華）から仕事を押しつけられながらも、持ち前の責任感で仕事をこなす毎日を送っていた。ある日、ジムで絡まれていたところを男性に助けてもらい、いつかお礼をしたいと思っていたが、なんと会社の新社長として首藤真司（樫尾篤紀）と再会することになる。真司が現れてから、今までの頑張りが認められるなど詩乃の人生が好転し始める。「…君を見ているものは必ずいる」そうほほ笑む真司にときめく詩乃だが――…!?

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/640_1_70e3e2c2377c92a1f5d4e3168f611a32.jpg?v=202602061151 ]

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

