Total社向け、LPG燃料新造LPG・アンモニア運搬船「ENERGIA GRANDEUR」が竣工

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）のグループ会社であるMOL ENERGIA PTE. LTD.（社長：小倉 美樹、本社：シンガポール）が、韓国の現代三湖重工業株式会社に発注していたLPG燃料新造VLGC（Very Large Gas Carrier）「ENERGIA GRANDEUR（読み：エナージア グランデュア 以下「本船」）」が2026年1月29日に韓国Mokpo港沖で竣工しました。本船は今後、TotalEnergiesの子会社であるCSSA Chartering and Shipping Services SA社（以下「CSSA」）向けの定期用船契約に従事します。

LPG燃料新造LPG・アンモニア運搬船「ENERGIA GRANDEUR」LPG燃料新造LPG・アンモニア運搬船「ENERGIA GRANDEUR」

当社は、環境負荷の低いクリーン代替燃料を主燃料とする「BLUE」シリーズ(https://www.mol.co.jp/pr/2023/23003.html)の船隊整備を進めています。環境対応船の同船隊では、新たな船体デザインを採用しており、海を象徴する当社のコーポレートカラー「BLUE」を基調に、環境への取り組みを表す「ターコイズ」を掛け合わせたものです。本デザインは、当社グループの企業理念『青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらきます(https://www.mol.co.jp/corporate/principle/)』を視覚的に表現したものであり、持続可能な社会の実現に向けた当社の決意を込めています。

本船はLPGおよび重油の二元燃料船で、LPGを燃料として利用した場合、重油と比較してCO2を約20%、SOxやPM等を約90%削減することができます。また、輸送する貨物としてはLPGだけではなく、アンモニアも輸送することが可能な仕様となっています。燃焼時に二酸化炭素を排出しないアンモニアは、次世代のクリーンエネルギーとして今後大規模な需要の増加が見込まれています。また、本船は運航効率を高める軸発電機（Shaft Generator、註1）を搭載し、従来のLPG二元燃料VLGCと比べ、さらにGHG排出量が削減できる環境に配慮した仕様を採用しています。加えて、本船のファイナンスには当社の環境ビジョンに親和性のあるトランジション・リンク・ローン（註2）を採用しています。

TotalEnergiesとは、これまで舶用油の取引およびLNG船ならびにLNG燃料供給船の長期用船契約締結など、多分野にわたって良好な関係を築いてきました。今回の用船契約締結を通じてより強固なパートナーシップを構築していきます。

当社グループは経営計画「BLUE ACTION 2035(https://www.mol.co.jp/corporate/plan/)」で環境戦略を主要戦略の一つとして位置付け、「商船三井グループ環境ビジョン2.2(https://www.mol.co.jp/sustainability/environment/vision/)」において､2050年までのネットゼロ・エミッション達成を目標に定めています。今後もグループ一丸となってネットゼロ・エミッションの実現に取り組み、低・脱炭素化社会の実現に貢献していきます。

【本船概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92744/table/514_1_7c0b26f89098eb337f70b4084388773b.jpg?v=202602061151 ]

(註1) 主機駆動の発電機。これにより、主機運転中にディーゼル発電機を稼働させずに済むようになり、燃料消費量の低減につながる。

(註2) 当社が予め設定した（または今後設定する）GHG削減目標の達成状況によりローン特性(金利等)の変動を考慮するファイナンス方式。