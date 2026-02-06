【2/26 Web開催決定】休職と復職をつなぐ人事労務DX「HARMONY」「Career & Baby」「Career＆ Kaigo」サービス説明会

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年2月26日（木）に、人事労務／両立支援のご担当者様・責任者様および産業保健スタッフを対象としたWebセミナー「休職と復職をつなぐ人事労務DX『HARMONY』『Career & Baby』『Career＆ Kaigo』サービス説明会」を開催いたします。

本セミナーでは、育児・介護休業法改正を見据え、複雑化する休業対応を効率的に管理する方法をご紹介します。休業者管理・復職支援を一元化するクラウドと、育児・介護の両立支援サービスをデモを交えて解説します。

育児・介護・私傷病などの休業対応、まだ表計算ソフトで管理していませんか？

2025年の育児・介護休業法改正により、企業の人事労務には「取得可能日数の管理」「申請期限の把握」「復職支援のタイミング」など、より複雑で繊細な対応が求められるようになっています。

この説明会では、そんな業務をクラウドで一元管理できる、 休業者管理システム「ADVANTAGE HARMONY(アドバンテッジ ハーモニー)」と育児と、仕事の両立支援「Career & Baby(キャリアアンドベビー)」・介護と仕事の両立支援「Career ＆ Kaigo(キャリアアンドカイゴ)」の３つのサービスを、実際のデモ画面を交えてご紹介します！

休業者管理・復職支援クラウド「ADVANTAGE HARMONY」

育児・介護・私傷病などによる休業者の対応状況を、一目で把握できるダッシュボードで管理できるほか、取得可能日数や申請期限などの複雑な日数管理も自動で計算・通知。これまで表計算ソフトなどで手作業していた業務を、クラウド上で一元管理できるため、担当者間の情報共有もスムーズになり、法改正対応の抜け漏れ防止にもつながります。

育児と仕事の両立支援「Career & Baby」

妊娠期から復職後まで、社員本人だけでなく、上司や人事担当者を支援するツールです。両立の状況を「見える化」することで、社員が安心して働ける環境づくりをサポート。制度だけでなく、運用面でも両立支援を強化したい企業様におすすめです。

介護と仕事の両立支援「Career ＆ Kaigo」

介護と仕事の両立に不安を抱える従業員を支援し、離職や就業不安の予防につなげる両立支援サービスです。

個別状況に応じた情報提供と伴走支援を通じて、企業の人材定着と持続的な組織運営をサポートします。

「人事労務の負担を減らしながら、社員の安心も増やす」

そんな仕組みづくりのヒントを、ぜひこの機会にご覧ください！

セミナー概要（お申込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/chmy-hmy-00556?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00166260202&utm_Campaign_cus=prti00166260202

◆このような方にオススメのセミナーです

●休復職対応の業務フローや管理方法を見直したい人事・労務担当者

●Excelや紙での休業日数計算管理に限界を感じている方

●育児と仕事の両立支援を、制度だけでなく“運用面”でも強化したい企業様

●介護と仕事の両立支援を用意したいけど、なにをしてあげたらいいか分からない方

●育児や介護と仕事の両立支援策において、新しい取り組みを模索されている企業様

■日時：2026年2月26日(木) 11:00～11:45

■申込期間：2026年2月20日(金) 18:00まで

■参加費：無料

■対象：人事労務／両立支援のご担当者様・責任者様および産業保健スタッフ

■主催：株式会社 アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

・休職者管理システム「ADVANTAGE HARMONY」サービス概要説明・デモンストレーション

・両立支援プログラム「Career ＆ Baby」サービス概要説明・デモンストレーション

・両立支援プログラム「Career ＆ Kaigo」サービス概要説明・デモンストレーション

・アンケートのご案内

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。