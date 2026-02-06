総ベストコスメ400賞突破※1！好調のエリクシール、スキンケア市場売上No.1※2を19年連続で更新　～2026年春夏の新商品が続々登場！4月21日（火）には限定品も発売～

株式会社資生堂

エイジングケアブランド「エリクシール」は、2025年の売上金額が2024年と比較し二桁成長※3、市場シェアも前年比+0.6pt※4と伸長。スキンケア市場売上No.1※2を19年連続で更新するなど、ブランド全体として順調に推移しています。

この好調を支えているのが、主要カテゴリーすべてにおける確かな商品力です。2025年度においては、3月に発売した高機能UV乳液「デーケアレボリューション」シリーズのカラーレスタイプが、発売から約1カ月で累計出荷本数170万本※5を突破。8月に発売した高機能エイジングケア化粧水・乳液「リフトモイスト ローション・エマルジョン」は、発売約2カ月で累計出荷本数177万本※6を記録。さらに、9月に発売した「リンクルクリーム」は、世界累計出荷本数1,600万本※7を突破し、アジアを中心にグローバルでも高い評価を得ています。これらの実績により、「UV乳液」「化粧水・乳液」「リンクルクリーム」は、各カテゴリーで売上No.1※8を堅持しています。

こうした商品ヒットの背景には、ブランドが掲げる「お客さまに寄り添った価格以上の価値」の提供があります。「エリクシール」は、1983年の誕生以来、先進のコラーゲン・サイエンスに着目しながら、肌に向き合い続けてきました。その先進サイエンスに基づく確かな肌効果に加え、手に取りやすい価格、心地よい使用感を両立してきました。これらの価値は美容のプロフェッショナルからも高く評価され、ブランド主要商品におけるベストコスメの累計受賞数は434賞※1にのぼります。

この勢いを受け、2026年も春夏の新商品が続々登場。2月21日（土）には、「新・美白＆エイジングケア化粧水・乳液」、3月21日（土）には、「デーケアレボリューション」シリーズのトーンアップ※9タイプに新色が発売。さらに、4月21日（火）には、「新・美白＆エイジングケア化粧水」の特製サイズがついた「高機能美容液」の限定品を発売します。

エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと

美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※1 ブランドの主要カテゴリーである、「化粧水・乳液」「リンクルクリーム」「デーケアレボリューション」「ザ セラム」「Vクリーム」の受賞の合計（2026年1月時点）

※2 インテージ SRI・SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2025年12月 推計販売金額

※3 日本における当社売上高ではなく、お客さまの購買動向を基準

※4 インテージ SRI・SRI＋スキンケア市場 2024年1月～2025年12月 ブランド別金額シェア

※5 2025年4月30日時点

※6 2025年10月17日時点（限定品含む）

※7 シリーズ累計出荷本数 2017年6月～2025年9月（限定品含む）

※8 UV乳液市場8年連続売上No.1 ：インテージ SRI＋ UV 乳液市場 メインシリーズランキング 2018年1月～2025年12月推計販売金額

化粧水・乳液市場 売上No.1：インテージ SRI+ 化粧水・乳液市場 メインシリーズランキング 2025年1月～2025年12月 推計販売金額

シワ改善薬用化粧品市場8年売上No,1： インテージ SRI+ 基礎化粧品（スキンケア）シワ改善市場メインシリーズ ランキング

2017年5月～2025年4月 推計販売金額

※9 メイク効果による

《売上を牽引している主要製品》

【商品概要】 ※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

化粧水・乳液

エリクシール リフトモイスト ローション ba（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体170mL 3,100円（税込3,410円）

つめかえ用150mL 2,700円（税込2,970円）

エリクシール リフトモイスト エマルジョン ba（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体 130mL 3,600円（税込3,960円）

つめかえ用 110mL 3,000円（税込3,300円）

＜商品特長＞

ゆるぎないハリのためのエリクシール独自成分『コラジェネシス(R)※10』を配合。

うるおって、小ジワ※11、大人毛穴まで目立たない。

高機能エイジングケアで、うるおってハリに満ちた「つや玉」輝く肌へと導きます。

※10 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※11 うるおいによって、乾燥による小ジワを目立たなくする

※12 「化粧水57賞」+「乳液37賞」+「化粧水・乳液ライン6賞」

2014年に発売の商品からの累計受賞数(2025年12月時点)

エリクシール リフトモイスト 化粧水＆乳液｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/promotion/liftmoist-lotion-emulsion/?rt_pr=tru30

リンクルクリーム

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba（医薬部外品）

販売名：クリーム ba

S 15g 6,000 円（税込 6,600 円）

L 22g 8,000 円（税込 8,800 円） L 22gつけかえ用 7,700円（税込 8,470円）

＜商品特長＞

日本で唯一、医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノールである「純粋レチノール」を配合。

目もと、口もとのシワを改善。首、額、眉間にもアプローチ。

先進研究の結晶である「コラジェネシス(R)※10」配合。

※13 2025年12月時点（シリーズ累計）

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/promotion/wrinklecream/?rt_pr=tru30

日中用乳液

■カラーレス

＜美白＆エイジングケアで透明感とハリ＞

エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング ＋ ba（医薬部外品）

エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング ba（医薬部外品）

各 35mL/各 3,400円（税込 3,740円）

＜エイジングケアでハリとうるおい＞

エリクシール デーケアレボリューション ＋ ba（医薬部外品）

エリクシール デーケアレボリューション ba（医薬部外品）

各 35mL/各 3,100 円（税込 3,410 円）

＜商品特長＞

日中のUVダメージに着目。本格エイジングケア＊が叶う大人のUV乳液でふっくらやわらか美肌。

＊エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと

■トーンアップ※9

エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ SP＋ aa

SPF50+・PA++++

35g/3,100 円（税込 3,410 円）

＜商品特長＞

1本で高機能。大人の UV 乳液。乳液・化粧下地・プロテクターに、トーンアップ※9効果まで。ベビーピンクカラーで大人の肌のくすみや影を瞬時にカバーし、明るくハリに満ちた印象へ。

※14 デーケアレボリューションシリーズ累計 2025年12月末時点（旧品含む受賞数）

エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ、美白＆エイジングケア、エイジングケア｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/promotion/daycare/?rt_pr=tru30

美容液

エリクシール ザ セラム aa(医薬部外品)

本体 50mL 8,100 円（税込 8,910 円）

つけかえ用 50mL 7,600円（税込 8,360 円）

＜商品特長＞

独自の先進技術と独自の高機能成分「コアキシマイド※15」をはじめとした21種類の豊富な美容成分で、「乾燥・乾燥小ジワ※16・ハリのなさ・毛穴※17・シミの元※18」の5つの大人の美肌要素にアプロ―チ。

ハリに満ち、明るくなめらかな肌に導きます。

※15 ヒドロキシエチルエチレンウレア（ハリ整肌・保湿）

※16 乾燥による小ジワを目立たなくする（効能評価試験済み）

※17 キメを整えて、毛穴まで目立たなくする

※18 有効成分 m-トラネキサム酸（トラネキサム酸）配合。メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。

※19 2025年12月時点

エリクシール ザ セラム｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/promotion/the-serum/?rt_pr=tru30

トータルVクリーム

エリクシール トータルV ファーミングクリーム

本体 50g 10,000 円（税込 11,000 円）

つけかえ用 50g 9,500円（税込 10,450 円）

＜商品特長＞

全方位のハリ体験。トータルVクリーム。

先進の皮膚科学研究にもとづき、肌にハリをもたらす要素に

全方位アプローチ。独自技術トータルVテクノロジーが肌を引き締め、

ハリで満たす。「つや玉」輝く上向きの表情へ。

※20 2025年6月時点

ハリに満ち、引き締まる。エリクシールのトータルVクリーム｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/superieur-white/products/total-v-cream/?rt_pr=tru30

《26年春夏の主な新製品》

※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

＜2月21日（土）発売＞ 新・美白＆エイジングケア化粧水・乳液

美白カテゴリー売上NO.1化粧水・乳液＊

ベストコスメ累計81賞※21の「美白＆エイジングケア化粧水・乳液」が進化！

「超・光ブースト化粧水・乳液」

シミを防ぐ2つの美白有効成分「m-トラネキサム酸※22・4MSK※23」と、ゆるぎないハリのための独自成分「コラジェネシス(R)※10」を配合。

うるおって、光をきれいに反射する、透明感とハリに満ちた「つや玉」輝く肌へ。

エリクシール ブライトニング ローション ca（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体170mL 3,400円（税込3,740円）

つめかえ用 150mL 3,000円（税込3,300円）

エリクシール ブライトニング エマルジョン ca（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体130mL 4,000円（税込4,400円）

つめかえ用 110mL 3,300円（税込3,630円）

＊インテージ SRI+ 基礎化粧品（スキンケア）市場 美白カテゴリー化粧水・乳液シリーズランキング 2025年1月～2025年12月累計販売金額(化粧水・乳液合計金額)

※21 「化粧水41賞」+「乳液39賞」+「化粧水・乳液ライン1賞」

2016年に発売の商品からの累計受賞数(2025年12月時点)

※22 トラネキサム酸

※23 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

エリクシール ブライトニング 化粧水＆乳液｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/promotion/brightening-lotion-emulsion/?rt_pr=tru30

＜3月21日（土）発売＞日中用乳液（トーンアップ※9）

大人のトーンアップ※9 UV 乳液から 新色「ピュアベージュ」登場。 朝、化粧水の後これ1 本で、大人の肌のシミ・色ムラを瞬時に補正。

エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE ＋ ca

SPF50+・PA++++

35g/3,100円（税込 3,410円）

エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ、美白＆エイジングケア、エイジングケア｜エリクシール（ELIXIR）｜資生堂

https://www.shiseido.co.jp/elixir/promotion/daycare/?rt_pr=tru30

＜4月21日（火）発売＞ 高機能エイジングケア美容液 限定品

新・美白＆エイジングケア化粧水を試せる

倍速エッセンステクノロジー※24搭載「倍速美容液」の限定品が登場

エリクシール エイジングケア 美容液 体感セット aL ca

エリクシール ザ セラム aa(医薬部外品)

本体 50mL 8,100 円（税込 8,910 円）

【セット内容】

・エリクシール ザ セラム aa(医薬部外品) 本体 50mL

・エリクシール ブライトニング ローション しっとりタイプ ca（医薬部外品） ミニボトル 18mL

※24 独自の高機能成分「コアキシマイド」*1 が、約2倍*2 速くリリースされる技術。

*1: ヒドロキシエチルエチレンウレア（ハリ整肌・保湿）

*2: 人工膜で計測した当該技術の有無による放出時間を比較

