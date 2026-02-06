『勝利の女神：NIKKE』、さっぽろ雪まつりに初出展中！雪と光が彩る特別展示で、冬の札幌を盛り上げる

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』において、リアルイベント「さっぽろ雪まつり×NIKKE 仲良しふたりの雪遊び」を開催中であることをお知らせいたします。

本イベントは、2026年2月4日（水）より開催中の「さっぽろ雪まつり」への『勝利の女神：NIKKE』初出展として実施され、北海道札幌市・さっぽろ雪まつり大通会場8丁目「雪のHTB広場」と、大通会場9丁目「市民の広場」の2会場にて展開しています。会場では、リトルマーメイドとシンデレラをモチーフにした雪像展示を実施し、現地限定のキャラクターボイス演出とともに、冬の札幌でしか味わえない特別な体験をお届けします。夜間には雪像のライトアップも行われ、昼とは異なる幻想的な表情を楽しめる点も見どころです。

さらに会場内では、リトルマーメイドとシンデレラの着ぐるみが登場し、来場者とのグリーティングを実施中。思い出の一枚を残せるフォトジェニックな時間として、多くの来場者から注目を集めています。また、条件を満たした方には数量限定で「ミニDORO雪玉クリップ」を配布しており、会場ならではの記念アイテムとしてお楽しみいただけます。

◆「さっぽろ雪まつり」開催期間

2026年2月4日（水）～2月11日（水）

◆開催場所

北海道札幌市・さっぽろ雪まつり

大通会場8丁目「雪のHTB広場」

大通会場9丁目「市民の広場」

※屋外イベントのため、ご来場の際は十分な防寒対策のうえお越しください。

雪と光が織りなす「さっぽろ雪まつり」の特別な空間で、『勝利の女神：NIKKE』の世界観を体感できる貴重な機会となります。会場にお越しの際は、ぜひNIKKEブースにもお立ち寄りください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。