JAXAベンチャー天地人、東京都主催のスタートアップイベント「NEXs Fes #8」に登壇
JAXA認定の宇宙ベンチャー・株式会社天地人（東京都中央区、代表取締役 櫻庭康人）は、2026年2月25日（水）、26日（木）に開催される東京都主催のスタートアップ支援事業「NEXs Tokyo」によるリアルイベント「NEXs Fes #8」にて登壇いたします。
天地人は、イベント初日の2月25日（水）に実施される「NEXs Tokyoスタートアップ会員ピッチ」において、「ニッチを極めて、価値を生むサービス」のテーマで登壇。本ピッチでは、特定領域の課題を深く捉え、独自の価値創出に取り組むスタートアップが登壇し、それぞれの事業や取り組みを紹介します。
「NEXs Fes #8」について
NEXs Fes は、国内外への広域展開を目指すスタートアップを支援する東京都主催の事業「NEXs Tokyo」によるリアルイベントです。
NEXs Tokyoのスタートアップ会員や事業展開パートナーが日本全国から東京・丸の内に集い、スタートアップピッチや交流会を通じて、事業連携やネットワーキングを促進します。
普段は会員専用のNEXs Tokyoを、本イベントでは一般にも開放し、スタートアップの事業展開・事業加速につながる出会いの場が提供されます（一部コンテンツはオンライン参加も可能）。
イベント概要
■ 開催日時
DAY1：2026年2月25日（水）13:00～17:00
DAY2：2026年2月26日（木）13:00～17:00
※天地人はDAY1に登壇予定
■ 登壇テーマ
テーマ１.「ニッチを極めて、価値を生むサービス」
■ 会場
NEXs Tokyo
（東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4階）
※オンライン配信あり（ハイブリッド開催）
■ 参加費
無料
■ 定員
現地：各日100名
オンライン：各日500名
■ 開催形式
ハイブリッド開催
■ 主催
東京都
■ イベント詳細はこちら
https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/event/detail/387
NEXs Tokyoとは
「NEXs Tokyo」は東京都が主催する、国内外の広域展開に挑むスタートアップのための事業です。業種や業界、地域の壁を越えた広域的なコミュニティを形成し、更なるイノベーションの創出と産業振興を目指しています。
スタートアップの事業拡大・加速に欠かせないベンチャーキャピタル（VC）､メディア、大企業といったプレーヤーに加え、通常の事業環境では出会うことが難しい全国各地の自治体や支援機関、大学、金融機関などと連携しています。
天地人は2021年度に「スタートアップ会員」として採択され、「NEXs Tokyo」のコミュニティに参加することで、さまざまな支援の機会を活用してきました。18か月間の支援期間を経て、現在はアルムナイ会員として登録しています。
宇宙ビッグデータを活用し、水道インフラをはじめとした社会課題の解決に取り組む天地人は、本ピッチを通じて、事業の背景や社会実装の取り組み、スタートアップとしての成長戦略について発信します。スタートアップとの連携や協業、新規事業創出に関心のある皆さまとの出会いを楽しみにしています。
■ 会社概要
会社名：株式会社 天地人
所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階
代表者：代表取締役 櫻庭 康人
事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル
公式サイト：https://tenchijin.co.jp/
「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/
