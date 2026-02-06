シーイヤー株式会社、さっぽろ雪まつり2026「ザ・スノーラウンジ」にてAuracast(TM)対応 空間立体音響スピーカー「Cear pave」18台を使用した音響演出を実施

シーイヤー株式会社

2026年2月4日

シーイヤー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：村山好孝、以下シーイヤー）は、現在開催中の「さっぽろ雪まつり2026」において展開されている特別ラウンジ 「ザ・スノーラウンジ」 にて、最新Bluetooth規格 Auracast(TM) に対応した空間立体音響スピーカー 「Cear pave（シーイヤーパヴェ）」 18台を使用し、音響演出を担当しています。

「ザ・スノーラウンジ」は、雪まつり会場内で特別なホットドリンクを楽しみながらくつろげる屋外ラウンジ空間です。シーイヤーは本企画において、雪の屋外環境においても心地よく過ごせる音空間を提供しています。

雪の中でホットドリンクを楽しむ「ザ・スノーラウンジ」を音で演出

「ザ・スノーラウンジ」は、さっぽろ雪まつり 大通会場1丁目 J:COM広場 にて展開されている特別ラウンジスペースです。

本ラウンジは、ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC および 札幌ビューホテル大通公園 の提供により運営されており、雪景色の中でホットドリンクやホットカクテルを楽しみながら、ゆったりと過ごせる空間が演出されています。

ザ・ゲートホテル札幌からは3種類のホットカクテルも提供され、来場者に冬の札幌ならではの体験を届けています。

Auracast(TM)による18台同期再生と空間立体音響演出をシーイヤーが担当

シーイヤーは本ラウンジにおいて、空間立体音響スピーカー「Cear pave」18台を設置し、最新Bluetooth LE Audio Auracast(TM)を活用した同期再生と、独自技術による空間立体音響演出を行っています。

また「Cear pave」は IPX7準拠の防水性能を備えており、雪や水滴の影響を受けやすい屋外環境においても、安定した運用が可能です。

イベント会場の賑わいの中でも、音が空間全体に自然に広がり、屋外ラウンジの居心地を音から支えています。

Inter BEEでも注目された特許技術「Cear Field」を採用

「Cear pave」には、シーイヤーが保有する特許技術「Cear Field」が搭載されています。

「Cear Field」は、ステレオ音源のみを用いて音像を空間全体に配置することを可能にする空間立体音響技術であり、特別なマルチチャンネル音源を必要としない点が特長です。

この特許技術は、国内最大級の映像・音響展示会 Inter BEE においても注目を集めました。

Auracast(TM)対応により複数台を同期させることで、スピーカーの台数そのものが空間を構成するような音響表現が可能となり、今回の「ザ・スノーラウンジ」では、その技術が雪の屋外空間で実際に活用されています。

札幌ビューホテル大通公園での採用実績

「Cear pave」は、札幌ビューホテル大通公園 の宿泊者専用ラウンジ「KOMOREBI」にすでに採用されており、館内では毎日、空間立体音響が静かに流れています。

こうしたホテル空間での採用・運用実績を背景に、今回のさっぽろ雪まつり「ザ・スノーラウンジ」における屋外音響演出への参加が実現しました。

札幌ビューホテル大通公園 1階にて試聴会・販売も開催（13:00～17:00）

雪まつり期間中、札幌ビューホテル大通公園 1階にて「Cear pave」の試聴会を実施しています。

会場では空間立体音響体験に加え、製品の販売も行っております。

札幌ビューホテル大通公園1階にて試聴・販売も実施中（13:00～17:00）

雪まつり開催期間中、札幌ビューホテル大通公園 1階では「Cear pave」の試聴および販売を実施しています。

会場：札幌ビューホテル大通公園 1階

時間：13:00～17:00

内容：製品展示、空間立体音響体験、販売

「ザ・スノーラウンジ」概要

名称：ザ・スノーラウンジ

会場：さっぽろ雪まつり 大通会場1丁目 J:COM広場

内容：ホットドリンク／ホットカクテル提供、屋外ラウンジ体験、空間立体音響演出

URL：https://www2.myjcom.jp/special/user/snowfes/lounge.shtml

3月には都内で「Cear Technology Conference 2026（CTC26）」を開催予定



シーイヤー株式会社は、2026年3月に東京都内にて、Cear Technology Conference 2026（CTC26） の開催を予定しています。

CTC26では、今回のさっぽろ雪まつり「ザ・スノーラウンジ」で実施している屋外空間における音響演出事例をはじめ、Inter BEEで紹介した技術の最新アップデートや、特許技術「Cear Field」、Auracast(TM)を活用した複数台同期再生など、シーイヤー独自の音響技術の進化について発表する予定です。

また、音場制御や再生最適化におけるAI技術の活用にも触れ、環境や用途に応じて音の在り方を柔軟に変化させる次世代の空間音響の可能性について紹介します。

空間音響の現在地と、AIを含む先端技術によって広がる今後の可能性を、実例と技術的背景の両面からお伝えします。



Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。Auracast(TM)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。シーイヤー株式会社(Cear, Inc.)は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

会社概要

会社名：シーイヤー株式会社（Cear, Inc.）

所在地：東京都台東区台東2-19-6

代表者：代表取締役 村山好孝

URL：https://www.cear.co.jp/

事業内容：空間立体音響技術および製品の開発・提供

本件に関するお問い合わせ先

シーイヤー株式会社 広報担当

E-mail：toida@cear.co.jp