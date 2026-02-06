現場の「最適解」を導き出す！製造業のための数理最適化・量子技術“コード付き”ハンズオンセミナー開催のお知らせ

カゴヤ・ジャパン株式会社

カゴヤ・ジャパン株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役社長：岡村 武）は、量子アニーリング方式による組合せ最適化問題の解決をテーマにしたハンズオンセミナー「現場の「最適解」を導き出す！製造業のための数理最適化・量子技術」を2026年2月26日（木）～27日（金）に東京(新宿)で開催いたします。

生産計画や人員配置、作業順序の決定といった業務は、無数の選択肢の中から最善の組み合わせを選び出す「組み合わせ最適化」の課題です。本セミナーでは、これらの課題を「数理最適化」として捉え直し、ハンズオンを通じて、量子技術を用いた効率的な解法を体験いただきます。現場、DX担当、管理職など、立場の違いによって議論が噛み合わない場面も少なくありません。本セミナーは「数理最適化」による業務のモデル化を学ぶことで、技術と業務をつなぐ視点を養い、組織全体でのDX推進を強力に支援します。

製造業DXの鍵は「量子アニーリング」

従来のコンピュータでは解決に膨大な時間を要した「組合せ最適化問題」──たとえば、生産スケジュールや配送計画など──に対して、量子アニーリングは量子の性質を活用して圧倒的なスピードで探索を可能にします。ある現場では、生産計画の作成時間が6時間から1分に短縮されるなど、劇的な成果が報告されています。

量子技術はもはや研究段階ではなく、実用フェーズへと移行しています。製造業の競争力を高めるためには、量子アニーリングの特性を正しく理解し、自社の課題に適用する力が不可欠です。

こんな方におすすめ

・ 生産計画・工程計画・配送計画などが人手や勘に依存しており、属人化と限界を感じている製造業・物流業のご担当者

・ Excelや既存システムでは「組合せ爆発」が起き、計算が終わらない課題をお持ちの方

・ 「量子アニーリング」という言葉は知っているが、実務での具体的な活用イメージが湧かない方

・ 製造業DXを推進したいが、AIや量子技術の導入がPoC（概念実証）で止まっている方

・ 数理最適化・Pythonを実際に手を動かして学びたいエンジニア／企画担当者

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10358/table/143_1_3f63170afe5eb5aadabbc99152513168.jpg?v=202602061151 ]

講師紹介

今村 功一 氏

一般社団法人日本量子コンピューティング協会 認定講師／茨城支部長

クオンタムAI技術株式会社 代表取締役

株式会社システム総合研究所 フェロー

一般社団法人日本生成AI協会 認定講師

専門分野- AI全般（機械学習・統計解析・生成AI）- 量子コンピューティング（ゲート方式・アニーリング方式）- 宇宙関連システム開発（衛星データ解析 など）主な実績例- 量子コンピューティングを用いたPoC・実証開発- 量子コンピューティング／生成AI分野の研修・認定試験の企画、教材作成および講師- 宇宙関連システム開発・衛星データ解析の業務経験（約20年）- IT系を中心に業務関連資格を多数保有（約30種類）最近のトピック- Q-STAR（一般社団法人 量子技術による新産業創出協議会）に参画趣味

マラソン、マジック、お菓子作り

