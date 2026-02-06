バレンタイン直前！2月11日（水・祝）のFM AICHIは“ラブソング”を特集！ 「FM AICHI MUSIC DAY～バレンタイン・ラブソングメモリー～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）では、2月11日（水・祝）に、音楽特集企画「FM AICHI MUSIC DAY ～バレンタイン・ラブソングメモリー～」を、放送する全ての生ワイド番組内でお送りします。

月1回ペースで、当日放送される全生ワイド番組でお送りしている音楽特集企画。この日はバレンタインデー直前！という事で「ラブソング」を特集します。各ワイド番組で、世代を超えて愛され続けてきた定番のビッグアーティストによる恋愛ソングや、聴くと思わず恋をしたくなる名曲バラードなどなど、バレンタインシーズンにぴったりのラブソングをたっぷりとOAします。各番組それぞれの切り口でラブソングを特集する「特集ゾーン」も注目。そして、バレンタインシーズンの話題や東海地区のバレンタインのトピックスなども番組の中で随時お伝えしていきます。

また、リスナーからのラブソングリクエストも受付。Xで「#エフエムアイチ」を付けてポストするか、FM AICHIのホームページ「メッセージ＆リクエスト」からリクエストを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名様に「Amazonギフト券3000円分」をプレゼントします！

- 「FM AICHI MUSIC DAY ～バレンタイン・ラブソングメモリー～」企画概要

日時：2026年2月11日（水・祝） 6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）

対象ワイド番組：

ONE MORNING AICHI（6:00～8:00） ※特集ゾーン 「世界のラブソング」

MORNING BREEZE（8:20～10:50） ※特集ゾーン 「片想い・すれ違いのラブソング」

DAYDREAM MAGIC（11:30～14:30） ※特集ゾーン 「今のラブソングといえば、これ」

AFTERNOON COLORS（14:30～17:00） ※特集ゾーン 「大人のラブソング」

EVENING STREET（17:00～19:30） ※特集ゾーン 「永遠のラブソング名曲」

ホームページ：https://fma.co.jp/f/cam/?id=valentine20260211

※企画に関する最新情報は上記ホームページにてご確認下さい。