特別なホワイトデーを演出する限定ケーキとディナープランが登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：宮田 宏之）では、 3月14日のホワイトデーに向けて、N.Y.ラウンジブティックにてリボンをあしらった純白の限定ケーキ「Sweetie White（スウィーティーホワイト）」を販売いたします。また、レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタンでは同ケーキを特典とした、煌めく夜景とキャンドルの装飾が特別な夜を演出するディナープランを提供いたします。

3月14日ホワイトデーまで限定販売のホワイトデーケーキ「Sweetie White」

Sweetie Whiteは、エレガントなシルバーパールリボンをあしらったホワイトチョコレートのムースケーキです。

キルティングを思わせるムースの中には、チョコレートジェノワーズや爽やかな香りが漂うベルガモットムース、上品な酸味のアプリコットと洋梨のジュレ、香ばしいナッツの風味が楽しいクレームダマンドを忍ばせ、様々な味わいの変化をお楽しみいただけるケーキに仕上げました。

大切な方へのプレゼントや、自分へのご褒美、お誕生日などにもおすすめです。

東京湾岸夜景を一望するレストラン「マンハッタン」にキャンドル装飾で演出するディナープランが登場

また、レインボーブリッジの煌めく夜景を一望するレストラン「マンハッタン」では、ブルースパークリングワインでの乾杯から始まる期間限定スペシャルコースを提供。キャンドルでデコレーションした特等席で、前菜、魚＆肉のメインディッシュ、そしてシェフ特製の真っ白なデザートをお楽しみいただけます。

ホワイトデー限定ディナーイメージ

さらに特典として、メッセージ付きのSweetie Whiteと、“純愛”、“相思相愛”の花言葉を持つホワイトローズ、記念撮影をご用意し、大切な方と過ごすスペシャルなシーンを演出いたします。

「Sweetie White」（メッセージ付き）とホワイトローズなどの特典付き

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイが贈る特別なラインナップとともに、大切な方へ想いを届ける、心温まるホワイトデーをお過ごしください。

＜概要＞

ホワイデーケーキ「Sweetie White」

【店舗】ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック（1F）

【営業時間】11:00～19:00

【販売期間】2026年2月15日（日）～3月14日（土）

※受け取り希望日の3日前までに要予約

【料金】縦8cm×横8.5cm×高さ約8cm \2,000（消費税込み）

【お問い合わせ】03-5404-2222（代表）

窓際確約ホワイトデープラン

詳細を見る :https://www.interconti-tokyo.com/dining/plan/sp-whiteday_2026.html#NYLB

【提供期間】2026年3月1日（日）～3月14日（土）

【場所】レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン（6F）

【提供時間】ディナー 17:30～21:00（L.O.19:00）

【料金】\13,044（税金込み、サービス料別）

【内容】アミューズ、カラフルアートテリーヌ、市場での出会い その時のインスピレーション（魚料理）、アンガス牛ロースのグリエ 季節の野菜添え、シェフ特製ホワイトデザート、ミニャルディーズ、コーヒーまたは紅茶

【特典】

・キャンドル装飾付きの特別席へご案内

・乾杯酒（グラスブルースパークリングワイン）

・記念撮影（1予約につき1枚）

・ホワイトローズ（1予約1本）

・Sweetie White（1予約1台）

【詳細・予約】03-5404-2222（代表）

詳細を見る :https://www.interconti-tokyo.com/dining/plan/sp-whiteday_2026.html#MHN「ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック」について

1F ロビーフロアのザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックでは、専属のパティシエが手掛けるスイーツや焼き菓子、ホテルオリジナルのタオル、アロマエッセンスなどのお土産品を販売しております。アフタヌーンティーセットやお弁当、パーティーセットなどのテイクアウト＆デリバリー商品も揃えております。また、オンラインショップでは内祝いなどの贈り物におすすめの商品をラインナップ。全国へ発送を承ります。

ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック 内観「レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン」について

東京を代表するレインボーブリッジ、東京スカイツリー、隅田川の夜景をお楽しみいただけるダイニングエリアでは、〈N.Y.グリルフレンチ〉のコーススタイル、テラスエリアでは〈シャンパンバー〉と2つのハイセンスなエリアをご用意しておりますので、お客様のその日の気分、目的にあわせてご利用いただけます。

マンハッタン内観ホテル概要

世界初にして最大の国際的な高級ホテルブランドであり、世界で最もエキサイティングな地域に220以上のホテルを展開するインターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツに属する当ホテルは、豊かな歴史・伝統と、日本の精神と文化の調和が織りなすアイコニックなラグジュアリーウォーターフロントホテルです。寛ぎを追求した客室からは、夜のライトアップが美しいレインボーブリッジをはじめとする東京湾を見渡せるベイビュー、又はリトルマンハッタンと称されるビル群と豊かに流れる隅田川を臨むリバービューの景観をお楽しみいただけます。個性豊かな7つのレストラン、ラウンジ＆バー、東京ベイを臨む宴会場、フィットネスルームなどを有し、様々な目的に合わせてご利用いただけます。また、都心のビジネスエリアや銀座などのショッピングゾーン、歴史ある増上寺や浜離宮庭園、東京のシンボル「東京タワー」などの観光地、東京国際空港（羽田空港）へ好アクセスの立地にあります。

https://www.interconti-tokyo.com/

ホテル外観

インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinentalをご覧ください