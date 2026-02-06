CBC株式会社 明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナー(正面/鎖骨右) 決定のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、CBC株式会社が明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームパートナー(正面/鎖骨右)に決定しましたことを、お知らせいたします。多大なる支援に感謝を申し上げます。また、チームのエールを頂戴しておりますので、併せてみなさまにご紹介いたします。

■正面/鎖骨（右）

【社名】CBC株式会社

【所在地】東京都中央区月島2-15-13

【代表者】代表取締役社長 圡井 正太郎

【事業内容】

合成樹脂、化成品、医薬、農薬、食品、電子機材・光学機器、産業機械、医療機器・歯科材料、介護福祉関連、衣料・生活関連製品等の輸出入業、国内販売業及び、医薬原薬・中間体、光学レンズ、IT・自動車部品、蒸着加工等を中心とした製造業

【代表取締役社長 圡井 正太郎氏 コメント】

CBC株式会社の企業理念は「共存共栄 / Dream Together」です。福島ユナイテッドFCの掲げる「クラブ、ファン、サポーター、市民がひとつになって夢を叶える」と正に同じ熱い志を持ち、私たちは社員一丸となってグローバルを主戦場とする「創造商社」としてチャンピオンを目指し、アグレッシブにチャレンジをし続けています。

スポーツでの勝利とビジネスでの成功には多くの共通点があり、このたび同クラブのオフィシャルクラブパートナーとして活動させていただくことを通じて、様々な学びを得られることを楽しみにしております。

努力と情熱を忘れず、CBC株式会社は福島ユナイテッドFCを応援してまいります。