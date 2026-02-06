オトメイト新作「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」公式サイト公開！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」の公式サイトを公開しました。
「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする
公式サイト内では、本作のあらすじや主人公と攻略対象キャラクターたちのプロフィールが公開されております。ぜひご覧ください！
▼「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」公式サイト
https://www.otomate.jp/witch_bere/
■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」とは
「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする
舞台は19世紀初頭の東欧。
日本が幕末と呼ばれる時から遡ること約50年前。
地球の反対側では、フランスを中心にヨーロッパが戦渦に巻き込まれていた。
そして、ナポレオンの東欧方面への侵攻と共に、物語は動き出す――
「薄桜鬼」シリーズのスピンオフ作品。変若水（おちみず）の起源を探る物語。
■攻略対象キャラクター
アレクサンドル・シラージ
CV：前野 智昭
ザビーネ・アルブレヒト
CV：鈴木 崚汰
マエル・ド・ラヴァル
CV：八代 拓
ラファエル・ナーダシュディ
CV：岡本 信彦
ジョナス・フィッツジェラルド
CV：古川 慎
■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」ストーリー
19世紀初頭の旧東欧の地。
ナポレオン率いるフランス軍の進軍の噂が立つ中、
侵略を恐れる人々は古の約束に従い、ベレジンスキー辺境伯領を治める謎の領主に
『供犠』を差し出して街を守ろうとしていた。
選ばれたのは身寄りもなく修道院に住む少女、サラ・デュドネ。
街と人々のため、死を覚悟して向かった彼女を待っていたのは、
謎の領主――吸血鬼――との思いもかけない日々だった。
やがて迫り来るフランス軍と吸血鬼を狩る謎の部隊。
いつしか主人公は選択を迫られる。
吸血鬼の血を飲み、彼らと共に戦うのか。
吸血鬼に血を与え、彼らに大罪を重ねさせながら戦い続けるのか――。
■Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」オトメイトパーティー2025公開キャスト発表ムービー
https://youtu.be/BOCFOt0GeYE
【商品概要】
タイトル ：薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女
（ハクオウキイブン ベレジンスキーノマジョ）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向けドラマティックADV
CERO ：審査予定
プレイ人数：1人
発売日 ：未定
価格 ：未定
総合ディレクター ：藤澤 経清
キャラクターイラスト：薄葉 カゲロー
公式サイト ：https://www.otomate.jp/witch_bere/
公式SNS ：https://x.com/WitchB_otomate
SNSハッシュタグ：#薄桜鬼 #ベレ魔女 #オトメイト #乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です