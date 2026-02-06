オトメイト新作「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」公式サイト公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」の公式サイトを公開しました。

「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする

公式サイト内では、本作のあらすじや主人公と攻略対象キャラクターたちのプロフィールが公開されております。ぜひご覧ください！

▼「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」公式サイト

https://www.otomate.jp/witch_bere/

■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」とは

舞台は19世紀初頭の東欧。

日本が幕末と呼ばれる時から遡ること約50年前。

地球の反対側では、フランスを中心にヨーロッパが戦渦に巻き込まれていた。

そして、ナポレオンの東欧方面への侵攻と共に、物語は動き出す――

「薄桜鬼」シリーズのスピンオフ作品。変若水（おちみず）の起源を探る物語。

■攻略対象キャラクター

アレクサンドル・シラージ

CV：前野 智昭

ザビーネ・アルブレヒト

CV：鈴木 崚汰

マエル・ド・ラヴァル

CV：八代 拓

ラファエル・ナーダシュディ

CV：岡本 信彦

ジョナス・フィッツジェラルド

CV：古川 慎

■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」ストーリー

19世紀初頭の旧東欧の地。

ナポレオン率いるフランス軍の進軍の噂が立つ中、

侵略を恐れる人々は古の約束に従い、ベレジンスキー辺境伯領を治める謎の領主に

『供犠』を差し出して街を守ろうとしていた。

選ばれたのは身寄りもなく修道院に住む少女、サラ・デュドネ。

街と人々のため、死を覚悟して向かった彼女を待っていたのは、

謎の領主――吸血鬼――との思いもかけない日々だった。

やがて迫り来るフランス軍と吸血鬼を狩る謎の部隊。

いつしか主人公は選択を迫られる。

吸血鬼の血を飲み、彼らと共に戦うのか。

吸血鬼に血を与え、彼らに大罪を重ねさせながら戦い続けるのか――。

■Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」オトメイトパーティー2025公開キャスト発表ムービー

https://youtu.be/BOCFOt0GeYE

【商品概要】

タイトル ：薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女

（ハクオウキイブン ベレジンスキーノマジョ）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向けドラマティックADV

CERO ：審査予定

プレイ人数：1人

発売日 ：未定

価格 ：未定

総合ディレクター ：藤澤 経清

キャラクターイラスト：薄葉 カゲロー

公式サイト ：https://www.otomate.jp/witch_bere/

公式SNS ：https://x.com/WitchB_otomate

SNSハッシュタグ：#薄桜鬼 #ベレ魔女 #オトメイト #乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です