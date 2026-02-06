TWISTED JAPAN、東京初開催となるポップアップイベント「TWISTED HOUSE at VULCANIZE LONDON」を開催！

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、英国発のカスタムカーブランド「TWISTED」を日本国内で展開する「TWISTED JAPAN」の東京初開催となるポップアップイベント「TWISTED HOUSE at VULCANIZE LONDON」を、2026年2月6日（金）から3月6日（金）までの期間、英国のクラフトマンシップと変わらぬ価値を軸に、時代を超えて愛されるプロダクトを提案する体験型ストア「VULCANIZE LONDON Aoyama（ヴァルカナイズ・ロンドン 青山）」にて開催いたします。

東京初開催、TWISTEDの世界観を体感する特別展示

会場では「TWISTED JAPAN」ブランドのカスタム車両を特別展示するほか、車両の購入・買い替え・カスタマイズに関するご相談会を実施いたします。

また、会期中には、実際の走行性能や乗り心地をご体感いただける試乗体験を、一部日程・条件下において実施する予定です。

（※詳細は会場またはSNSなどでご案内いたします）



英国発のカスタムカーブランド「TWISTED」について

TWISTEDは熟練の職人の手によって一度車両を分解し、ハンドメイドで現代技術を融合させながら再構築する、英国発のカスタムカーブランドです。

ベース車両であるディフェンダー※に、快適性・機能性・走破性を追求したカスタマイズを施し、唯一無二の一台を生み出しています。

バリュエンスジャパンでは、2024年3月より「TWISTED JAPAN」として国内展開を開始し、日本市場に向けた提案を行なっています。

※Twisted Group Limitedが提供するのは、JAGUAR LAND ROVER LIMITED社のDEFENDER車両を独自に修復及びカスタマイズした車両であり、TWISTEDブランドの車両です。JAGUAR LAND ROVER LIMITED社とは一切関係がありません。



ヴァルカナイズ・ロンドンについて

東京でも最先端のファッション&カルチャーが発信され続ける「ヴァルカナイズ・ロンドン」は、南青山・骨董通りに拠点を構え、英国王室御用達の伝統的なブランドショップが建ち並ぶ傍ら、ここ東京でリミックスされる新しい価値観やカルチャーを発信しています。

新旧が行き交うロンドンの街の空気を凝縮したような「ヴァルカナイズ・ロンドン」は、英国のクラフトマンシップや美意識を体感できる東京のリトル・ロンドンとして親しまれています。

背景にある、英国のものづくりに宿る価値観への共感から、本イベントの開催に至りました。

バリュエンスジャパンでは、「TWISTED」のカスタム受注販売を起点に、さまざまなニーズに合わせた特別な価値を提供し、ご購入後の車検や修理、再カスタマイズのご相談など、長期的な視点でお客さまの豊かなモビリティライフをサポートしてまいります。

■イベント 概要

イベント名：TWISTED HOUSE at VULCANIZE LONDON

開催期間：2026年2月6日（金）～3月6日（金）

営業時間：11:00～19:00

会場：VULCANIZE LONDON Aoyama（ヴァルカナイズ・ロンドン 青山）

住所：東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス1-2F

アクセス：東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」から徒歩3分

開催内容：車両展示／試乗体験（予定）※／ご購入・買い替えなどの各種相談会

URL：https://vulcanize.jp/



※試乗体験の実施日程・参加条件等の詳細は、決まり次第、「VULCANIZE LONDON」および「TWISTED JAPAN」の公式チャネルにてご案内いたします。

【展示・試乗に関するお問い合わせ先】

Valuence AUTOMOTIVE

URL：https://valuence-automotive.com/contact

TEL：0120-152-008



■BLBG株式会社 概要

・設立：1998年4月8日

・代表者：代表取締役 田窪 寿保

・本社所在地：東京都港区南青山5-8-5

・事業内容：英国ブランド専門店「VULCANIZE LONDON」、体験型複合施設「THE PLAYHOUSE」の運営、英国ブランドの販売代理業務

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。