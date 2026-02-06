法人向け生成AIアシスタント『AcroChatAI』のAIエージェント対応を強化

アクロクエストテクノロジー株式会社

アクロクエストテクノロジー株式会社（本社：神奈川県横浜市・代表取締役：新免流、以下、アクロクエスト）は、法人（エンタープライズ）向け生成AIアシスタント『AcroChatAI』において、AIエージェント対応を強化した新バージョンの提供を開始いたしました。

■概要

企業における生成AIの活用が急速に進んでいる一方で、「チャットによる質問応答」にとどまり、業務効率化に向けては、まだ十分に活かしきれていないという課題が顕在化しつつあります。

このような中、業務を自律的に考え、実行するAIエージェントへの期待が高まっており、人手不足や業務の高度化・複雑化といった企業課題を解決する手段として注目を集めています。

今回の機能強化により、企業は業務に即したAIエージェントを簡単に作成・連携できるようになり、生成AIを活用した業務効率化と生産性向上をさらに加速させることが可能になります。

■AIエージェント対応

今回、AcroChatAIでは、以下のような機能強化を実施しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49440/table/65_1_eb9aa443219facaaf5d5bd3f151158ab.jpg?v=202602061151 ]DeepResearchによる詳細レポート出力

アクロクエストは、これらの新機能を通じて、企業における生成AI活用や業務効率化に繋げながら、人とAIが協働する新しい業務のあり方を支援し、企業の持続的な成長と競争力強化に貢献してまいります。

■AcroChatAIとは

アクロクエストが提供する法人（エンタープライズ）向け生成AIアシスタントです。生成AIのプロンプト活用はもちろん、日本語検索を強化したRAG（検索拡張生成：Retrieval Augmented Generation）やAIエージェントの利用を実現し、業務効率化を促進します。

URL：https://www.acroquest.co.jp/business/acro-chat-ai/

