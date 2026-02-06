ファミリーマート×『原神』　大人気アプリゲーム“原神”のキャラクターがデザインされたコーヒーカップが数量限定でファミマに登場！～描きおろしイラストの限定グッズも期間限定で発売～

写真拡大 (全8枚)

株式会社ファミリーマート

　株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信するマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神(げんしん)』とコラボレーションした「FAMIMA CAFE」のカップを沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,000店にて、2026年2月10日（火）より数量限定で展開いたします。




※一部取り扱いがない店舗がございます。


■人気キャラクター「パイモン」をはじめ4キャラクターが登場！


　『原神』は2020年9月28日リリース以来、全世界で圧倒的な人気を誇るマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPGです。今回のキャンペーンでは、人気キャラクターの「パイモン」をはじめ、「嘉明（ガミン）」「胡桃（フータオ）」「香菱（シャンリン）」のオリジナル描きおろしイラストを「FAMIMA CAFE」ブレンドM・カフェラテMのカップにデザインしました。その他、ファミリーマート限定のコラボグッズや、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にてファミマ限定のブロマイドやポスター、ステッカーを販売します。



■ファミリーマート限定、『原神』デザインのコーヒーカップがFAMIMA CAFEに登場！


　キャンペーン期間中、「FAMIMA CAFE」の一部のカップが、『原神』の人気キャラクターのオリジナルデザインになります。数量限定で、いつもと違うデザインをお楽しみいただけます。コラボカップのデザインは全4種類です。



【デザインカップ対象商品】Mサイズ（赤色カップ）：ブレンドM、カフェラテM


【展開開始日】2026年2月10日（火）から順次


【実施地域】全国　※沖縄県を除く


※カップのデザインをお選びいただくことはできません。


※数量限定、なくなり次第終了となります。


※店舗により「FAMIMA CAFE」およびコラボカップを取り扱っていない場合があります。


※店舗によりコラボカップの展開時期が異なる場合がございます。



■Mサイズ（4種）　パイモン、嘉明（ガミン）、胡桃（フータオ）、香菱（シャンリン）




■ファミマ限定ブロマイドやポスターを「ファミマプリント」で発売！


　期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、描きおろしの『原神』キービジュアルブロマイド・ポスターとSDキャラクターブロマイド、描きおろしSDキャラクターステッカーを発売いたします。



販売期間：2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59




【商品名】原神 コラボ描きおろしキービジュアル ブロマイド・ポスター


【仕様】L判・2L判：写真紙、ポスター：A4光沢紙


【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）、ポスター600円（税込）


【発売期間】2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59


【発売地域】全国


【販売方法】選択方式


【内容】描きおろしキービジュアルを使用したブロマイド・ポスターです。





【商品名】原神 コラボ描きおろしブロマイド　


【仕様】L判・2L判：写真紙


【価格】L判300円（税込）、2L判400円（税込）


【発売期間】2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59


【発売地域】全国


【販売方法】選択方式


【内容】全4種類からお好きなブロマイドを印刷できます。





【商品名】原神 コラボ描きおろしキャラクターステッカー


【仕様】2L判：シール紙


【価格】2L判500円（税込）


【発売期間】2026年2月10日（火）10:00～3月29日（日）23:59


【発売地域】全国


【販売方法】選択方式


【内容】描きおろしSDキャラクターを使用したステッカーです。



※画像はイメージです。


※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。


※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。


※本商品は標準税率（10％）対象商品です。




■ファミマ限定の『原神』オリジナルグッズが登場！


　ファミリーマート一部店舗で、『原神』オリジナル商品を発売いたします。


販売期間：2026年2月13日（金）10：00～


販売店舗：ファミリーマート一部店舗 約2,500店


販売展開店舗情報などの詳細は特設ページ（https://fm-genshin-originalgoods2026.com/(https://fm-genshin-originalgoods2026.com/)）にてご確認いただけます。





【商品名】原神 アクリルスタンドキーホルダー


【価格】1,200円（税込1,320円）


【発売日】2026年2月13日（金）10:00～


【種類数】全4種


【サイズ】


約H100ｍｍ×W120mm


本体：約H90mm×W76mm


台座：約H54mm×W54mm


※キャラクターによりサイズが異なります


【素材】アクリル３ｍｍ厚、ボールチェーン（金属）


【内容】原神のキャラクターがデザインされたキーホルダーです。全4種の販売となります。





【商品名】原神 クリアファイル


【価格】400円（税込440円）


【発売日】2026年2月13日（金）10:00～


【種類数】全5種　（集合・キャラ）


【サイズ】A4


【材質】PP


【内容】原神のキャラクターがデザインされたクリアファイルです。全5種の販売となります。




【商品名】原神 ステンレスサーモタンブラー 360ml


【価格】2,500円（税込2,750円）


【発売日】2026年2月13日（金）10:00～


【種類数】全１種


【サイズ】容量360ｍｌ


【材質】ステンレス鋼


【内容】原神のキャラクターがデザインされたタンブラーです。全1種の販売となります。



※画像はイメージです。


※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。


※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。


※本商品は標準税率（10％）対象商品です。


※数量限定、なくなり次第終了となります。



　ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。



＜参考情報＞


■『原神』について


基本プレイ無料のオープンワールドRPG、『原神』。謎に包まれた「旅人」となって、美しいテイワット大陸で離れ離れになった兄妹を探す旅に出よう--


新バージョン「空月の歌」では、7つ目の地域「ナド・クライ」が開放。


それぞれ異なる文化を持つ広大な国々では、数々のキャラクターと出会うことができる。元素反応を駆使して戦い、テイワットの秘密を解き明かそう。


また『原神』では、PlayStation(R)5、 Xbox Series X|S、 PC、 Android 、iOSのクロスプラットフォームに対応しており、共通のデータセーブ機能やマルチプレイ機能を通じて、一人でも、友達と一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険を楽しむことができる。



◆ゲーム概要


タイトル：原神（ゲンシン）


ジャンル：オープンワールドRPG


対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/ PC/iOS/Android


対応予定OS：Nintendo Switch(TM)


価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）



◆『原神』の最新情報はこちらから


【原神 公式サイト】


https://genshin.hoyoverse.com/ja


【原神 公式X（旧Twitter）】


https://twitter.com/Genshin_7


【原神 公式YouTubeチャンネル】


https://www.youtube.com/@Genshin_JP


【原神 公式TikTok】


https://www.tiktok.com/@genshin_jp



(C)COGNOSPHERE


※「PlayStation」および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。