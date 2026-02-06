株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2』(メーカー希望小売価格1回890円(税10％込))を2026年2月12日(木)より発売いたします。 (発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2





■商品特長

一番くじからTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2が初の商品化です。

フィギュア、ハイパーメガクロス、アクリルスタンド、クリアファイルセット、ホログラムステッカーセットをラインナップしました。

A賞は十六夜ありさのコスプレをした喜多川海夢が美しさを追求した造形や美麗な彩色を特徴とした一番くじ美少女フィギュアブランド「Gracemaster」で立体化です。約1/7スケールで、躍動感あふれるポーズが魅力です。

B賞からD賞は約170cmとほぼ等身大サイズのハイパーメガクロスです。ウェディング、キョンシー、チアガールのコスプレ衣装3種類は、いずれも一番くじ用の新規描きおろしイラストです。

このほか新規描きおろしイラストのアクリルスタンド、TVアニメSeason 2の可愛いシーンがたっぷり詰まったアクリルスタンドやクリアファイルセット、ホログラムステッカーセットと、いずれもTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2の世界観を楽しめる商品です。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、TVアニメSeason 2から「お菓子を咥えた喜多川海夢」のシーンを立体化したアートスケールメモリアフィギュアをご用意しました。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：喜多川海夢 フィギュア 十六夜ありさVer. 1/7 Gracemaster (全1種) 約23cm

・B賞：ハイパーメガクロス 喜多川海夢～ウェディングVer.～(全1種) 約170cm

・C賞：ハイパーメガクロス 喜多川海夢～キョンシーVer.～(全1種) 約170cm

・D賞：ハイパーメガクロス 喜多川海夢～チアガールVer.～(全1種) 約170cm

・E賞：描きおろし アクリルスタンド(全3種) 約10～12cm

・F賞：アクリルスタンド(全12種) 約8.5cm

・G賞：クリアファイルセット(全12種) A4 2枚セット

・H賞：ホログラムステッカーセット(全12種) 約8.5cm 5枚セット

・ラストワン賞：喜多川海夢 ArtScale Memoria 約18cm

・ダブルチャンスキャンペーン：

喜多川海夢 ArtScale Memoria

合計30個、約18cm

※賞品とパッケージは、ラストワン賞と同仕様になります。









■商品概要

・商品名：一番くじ TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2

・メーカー希望小売価格： 1回890円(税10％込)

・種類数 ： 全8等級43種＋ラストワン賞

・販売ルート ： 一番くじ公式ショップ、一番くじONLINE、

一部のホビーショップなど

・販売開始日 ： 2026年2月12日(木)より順次発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









■「一番くじONLINE」について

ハズレなしでオリジナルグッズが必ず当たる『一番くじ』がいつでも・どこでも気軽にネットで購入できる公式通販サイトです。









■TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2とは

ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢(まりん)と五条新菜(わかな) 。まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。





クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、

海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。

そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？





『ヤングガンガン』＆『マンガUP！』（ともにスクウェア・エニックス）にて連載の福田晋一による大人気原作が、CloverWorksの手により再びアニメ化！





コスプレで広がる世界、見つけた自分――

海夢と新菜のコスキュン・ストーリーは続く！









