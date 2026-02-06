【神奈川・秦野】「家づくり」の技術を、地域のスポーツ拠点へ。マッケンジーハウス、湘南ベルマーレ「はだのスポーツビレッジ」クラブハウス建設に着手

株式会社マッケンジーハウス

神奈川県内（湘南・西湘・県央エリア）を中心に不動産・注文住宅事業を展開する株式会社マッケンジーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役：大久保 英二）は、神奈川県秦野市にて整備が進む「はだのスポーツビレッジ＜SB-CAMPUS＞」において、中心施設となるクラブハウスの建築施工を担当していることをお知らせいたします。

本プロジェクトは秦野市と株式会社湘南ベルマーレによる公民連携事業であり、2026年7月の完成を目指しています。本施設は、湘南ベルマーレU-18の選手たちが日々を過ごす拠点であると同時に、地域の人々が集い、交わる場所となることを目指した建物です。

「箱」ではなく、体温の宿る場所を

マッケンジーハウスはこれまでも湘南ベルマーレのオフィシャルプレミアムパートナーとして、地域イベントなどを通じて“つながり”を育んできました。今回は「家づくり」を本業とする住宅会社として、選手や地域の日常を支える“場”そのものを直接つくる役割を担っています。

▼私たちが目指すのは、単に頑丈な建物ではありません。

▼激しい練習を終えた選手たちが、次の戦いに向けて心身を整えるロッカールーム

▼戦術を練り、チームの意思を一つにする会議室

▼地域の人々とクラブが交差する管理事務所

それぞれが、暮らしの延長線上にある“生きた空間”として機能すること。

住宅建築で培ってきた「人の動線」や「居心地」への視点を、この公共施設にも丁寧に落とし込んでいます。

現場の想い 建設事業部 取締役部長 廣田 真一郎

「住宅をつくる技術で、選手が心身を整え、地域が自然に集える“体温のある拠点”を築きたい。

公共性の高い施設だからこそ、車いすを利用される方も不便なく過ごせるよう、設計の細部に工夫を凝らしています。この場所が、秦野の街とベルマーレの未来を静かにつなぐ架け橋になればと願っています」

街と、競技と、地続きの建築

本プロジェクトは、秦野市と湘南ベルマーレが公民連携で進める取り組みです。

完成後は秦野市の施設として、アカデミー強化の拠点となるだけでなく、災害時には地域の代替拠点としての役割も期待されています。

私たちは、設計や施工の過程で生まれる細かな調整、そして現場に流れる空気そのものを大切にしています。「なぜ、地元の住宅会社がこのクラブハウスを建てるのか」。

その答えは、完成した建物の中で選手たちが交わす言葉や、地域の方々の足跡の中に、少しずつ刻まれていく――

私たちはそう信じています。

【会社概要】

株式会社マッケンジーハウス

所在地：神奈川県平塚市錦町2-16

事業内容：注文住宅・分譲住宅・リフォーム・不動産事業

理念：「家・街・人をつなぎ、人生を360°楽しむ街へ」