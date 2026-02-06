株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健)がエージェント業務を行うクリエイター『伊豆見 香苗』とミュージシャン『ポップしなないで』(日本コロムビア)が生み出した新作絵本、『どっぽん！バスボール』が本日2026年2月6日(金)「お風呂の日」に発売となりました。同時に、ポップしなないでによる絵本のテーマソング「どっぽん！バスボール」が配信リリースされ、ミュージックビデオも公開となります。さらに、都内で発売記念イベントの開催も決定！





『どっぽん！バスホボール』書影





■お風呂嫌いは好きになる、お風呂好きはもっと好きになる絵本！

子どものお風呂嫌いは、子育ての永遠のテーマ。そんな子どもたちも喜んでお風呂に入りたくなるのが「バスボール」です。この絵本では、お風呂嫌いの主人公の前に、ある日謎のバスボールが現れて、不思議な世界に誘ってくれます。読めばお風呂嫌いは好きになる、お風呂好きはもっと好きになる絵本です。





絵本イラスト(1)





■探し絵もできる！何度でも楽しめる絵本

それぞれのシーンが「探し絵」にもなっています。おかしの国、遊園地、ジャングル、おばけの世界で、指定されたキャラクターを探して遊べます。家族で、兄弟で、友達と、幼稚園・保育園等みんなで楽しめる一冊です。





絵本イラスト(2)





■ポップしなないでによる同名テーマソングが同時リリース！

本日2月6日(金)、ポップしなないでによる絵本の同名テーマソング「どっぽん！バスボール」が配信リリースされました。伊豆見 香苗が製作を担当したミュージックビデオは本日20時に公開となります。コラボ絵本だからこそのスペシャルなお楽しみ！





＊ポップしなないで - YouTube： https://www.youtube.com/channel/UC_8Cc2BeWbRj3BtV-rdUwzw

＊ショートバージョン公開中(303BOOKS Instagram)▼





ショートバージョン二次元コード





■2月15日(日)コーチャンフォー若葉台店で発売記念イベント開催決定！

2月15日(日)コーチャンフォー若葉台店(東京都稲城市)で発売記念イベントを開催します。ポップしなないでのライブ演奏、伊豆見 香苗とポップしなないでのサイン会を行います。14：30からイベント開始。予約不要、入場料無料です。ぜひお越しください。









■特典 お風呂に貼れる「バスボール」シール配布！

バスボールから飛び出したキャラクターがお風呂に貼れる耐水シールに！303BOOKSTOREおよび一部の書店で配布されます。





＊絵本1冊毎のお買い上げで、特典シール1枚の配布となります。

＊45mm～55mmほどのサイズとなります。

＊配布店舗については、『どっぽん！バスボール』特設サイトの「展開書店一覧」をご覧ください。

＊数量限定のため在庫状況は各店舗にお問い合わせください。





「バスボール」シール





■商品情報

書籍名 ： どっぽん！バスボール

作 ： 伊豆見 香苗 ポップしなないで

デザイン ： 佐藤 亜沙美(サトウサンカイ)

発行元 ： 303BOOKS

定価 ： 1,650円(本体1,500円＋税)

サイズ ： 横210mm × 縦200mm

ページ数 ： 45ページ

ISBNコード ： 978-4-909926-49-4

発売日 ： 2026年2月6日

商品WEBサイト： https://303books.jp/bathball/









■著者

●伊豆見 香苗(文・絵・企画)





伊豆見香苗文・絵・企画





沖縄出身。美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し「#GIF の伊豆見」でSNSに投稿している。激しく動く『えっびっ』は自身の代表作で、LINEスタンプがDL数で堂々のランクイン。ポップしなないでやYOASOBIの楽曲のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作等、幅広く活動中。

伊豆見香苗 オフィシャルXアカウント ： https://x.com/izmizum/

伊豆見香苗 オフィシャルInstagramアカウント： https://www.instagram.com/izmizum/

伊豆見香苗 オフィシャルWebサイト ： https://www.izumikanae.com/









●ポップしなないで(文・企画)





ポップしなないで文・企画





2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる、軽やかに無常を歌うポップを日々生み出す2人組バンド。かわむらの作るどこか寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かなクセの強いボーカルで、ミニマムな構成ながら編成に囚われない、完成された音楽性を持つ。独自の楽曲哲学に沿ったMVや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題※。

※自社調べ





オフィシャルWebサイト ： https://popsnnid.com/

オフィシャルXアカウント ： https://x.com/pop_snnid

オフィシャルInstagramアカウント： https://www.instagram.com/popsnnid/

オフィシャルYouTubeアカウント ： https://www.youtube.com/@popsnnid

オフィシャルTikTokアカウント ： https://www.tiktok.com/@pop_snnid









