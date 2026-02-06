ROY株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役：大石竜次、以下「ROY」)は、株式会社防除研究所(本社：岐阜県大垣市、以下「防除研究所」)と、2026年1月29日付で業務提携を締結いたしました。





本提携は、防除分野で20年以上の実績を持つ防除研究所の専門技術と、一級建築士による建築構造の知見を有するROYの技術力を組み合わせることで、害虫・害獣被害の再発防止や、建物の構造を踏まえたより適切な施工体制の構築を目的としております。防除と建築の両面から住環境を見直すことで、消費者が納得したうえで依頼できる体制づくりを目指してまいります。









■業務提携の背景

近年、害虫・害獣・リフォーム関連業界では、「点検」を口実にした事前連絡のない訪問や、消費者の不安を煽る説明によって高額な契約に至るケース、また、建築構造への理解が不足した施工によって被害が再発する事例も指摘されております。こうした状況は、消費者にとって大きな不安要因となるだけでなく、住まいそのものを傷めてしまうリスクも抱えています。こうした不適切な営業や施工による被害は、業界全体への不信感を招く要因にもなっております。

このような課題に対し、防除研究所とROYは、単なる駆除や補修にとどまらず、被害の原因を建物構造の観点から正しく把握し、再発を防ぐための根本的な対策が必要であるとの考えで一致いたしました。両社の専門性を活かした連携体制を構築することで、より透明性が高く、信頼できるサービス提供を実現するため、今回の業務提携に至りました。









■本提携の特徴と強み

1．防除技術と建築知識を組み合わせた総合対応

防除研究所が長年培ってきた防除技術を基盤に、薬剤使用を最小限に抑えたレスケミカル施工や、ドローンを活用した原因調査などを実施いたします。これに加え、ROYの建築専門家が建物の構造を詳細に確認し、侵入経路や被害要因を構造的に分析いたします。防除後の補修やリフォームまで一貫して対応することで、再発を防ぐための総合的な対策を提供いたします。

2．透明性と信頼性を重視したサービス体制

事前アポイント制を徹底し、訪問前に施工内容や費用を明確に説明することで、消費者が納得したうえで依頼できる体制を整えてまいります。また、施工後のアフターフォロー体制の充実にも取り組み、長期的な信頼につながるサービスを提供いたします。

3．全国対応による安定したサービス提供

防除研究所の防除ノウハウと、ROYの全国ネットワークを活かし、日本全国(※一部地域を除く)において、迅速かつ一定品質のサービス提供体制を構築しております。









■社会的課題への取り組みと今後の方針

本提携を通じて、両社は消費者が正しい情報をもとに業者を選択できる環境づくりにも注力してまいります。不適切な施工や契約トラブルを防ぐための情報発信や相談体制の整備、適正価格・適正施工に関する啓発活動を継続的に行っていく予定です。

また、ドローンやIoT技術を活用した被害の早期発見や、再発防止を目的としたアフターメンテナンス手法の確立、防除と建築を横断した技術研修プログラムの開発などにも取り組み、業界全体のサービス品質向上に貢献してまいります。

防除研究所が創業以来掲げてきた「健康で快適な暮らしを守る」という理念のもと、両社は今後も住環境の改善に向けた取り組みを進めてまいります。









■今後の展開(予定)

・業務提携開始

・消費者向け啓発セミナーの実施

・技術研修プログラムの開発着手

・全国展開の強化、サービス体制の拡充









■代表者コメント

株式会社防除研究所 代表取締役：梅木厚生

「創業から20年あまり、『健康で快適な暮らしを守る』という想いで、お客様の期待に応えてまいりました。しかし、防除技術だけでは解決できない構造的な問題が多く存在することも事実です。今回、建築の専門知識を持つROY株式会社様とのアライアンスにより、真に再発しない施工が可能となります。素早い対応、高い施工技術、笑顔をお届けするという当社の理念のもと、業界全体の発展に貢献してまいります。」





ROY株式会社 代表取締役：大石竜次

「一級建築士事務所として数多くの建物を見てきた中で、建築構造の欠陥が害虫・害獣問題の根本原因となっている事例を数多く目にしてきました。また、悪質な訪問販売による被害も深刻です。今回、20年以上の実績を持つ防除研究所様との提携により、建築と防除の両面から真の解決を提供し、業界全体の信頼回復に貢献したいと考えています。全国のお客様に安心して暮らせる住環境をお届けします。」









■会社概要

＜株式会社防除研究所(通称：防研)＞

本社所在地： 〒503-0833 岐阜県大垣市長沢町6-17

代表取締役： 梅木厚生

設立 ： 2003年

事業内容 ： 害虫・害獣防除、衛生事業、環境事業、レスケミカル施工

特徴 ： QUICK RESPONSE(素早い対応)、TRUST QUALITY(高い施工技術)、

STAY SMILE(笑顔をお届け)

URL ： https://www.bouken7.com/

TEL ： 0120-51-7231





＜ROY株式会社＞

本社所在地： 神奈川県川崎市高津区坂戸3-16-1

代表取締役： 大石竜次

設立 ： 2009年

事業内容 ： 害虫・害獣駆除、総合リフォーム、屋根・雨漏り工事、

内装・外装工事、耐震補強工事

対応地域 ： 日本全国(一部地域を除く)

URL ： https://roy-g.com/

TEL ： 0120-489-342









＜ROY株式会社 グループ会社＞

株式会社REsta

・EPARKくらしのレスキューの運営： https://rescue.epark.jp/

・ちいくたいむの運営 ： https://chiiku-taimu.com/

・もふたいむの運営 ： https://mofu-taimu.com/





ホームレスキュー株式会社

・害鳥、害獣、害虫防除事業の運営： https://kujo-service.com/