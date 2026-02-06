スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、株式会社ながの東急百貨店(本社：長野県長野市、代表取締役社長執行役員：中村 宏、以下 ながの東急百貨店)が2026年2月5日(木)より提供を開始した『natoQミニアプリ(LINEミニアプリ)』の構築を支援いたしました。





本アプリは、既存の顧客情報システムとAPI連携することで、これまで入会の大きな障壁となっていたクレジットカード作成の手間を解消しました。LINEミニアプリ上でデジタル会員証を即時発行できる仕組みを構築し、手軽で利便性の高い“カードレス”な顧客体験を提供します。





『natoQミニアプリ』アイコンとトップ画面(イメージ)





■導入背景

ながの東急百貨店では、これまでクレジットカード一体型の『natoQカード』を軸に会員化を推進してきましたが、カード発行に伴う手続きや審査の手間が心理的・時間的なハードルとなり、新規会員の獲得が課題となっていました。この課題を解決するため、国内で多くのユーザーに利用されているLINE上のサービスである『LINEミニアプリ』を採用しました。クレジットカードを所有していなくても、『LINEミニアプリ』上で、最短数分で『natoQミニアプリ会員証』を発行できる環境を整えることで、店舗での即時入会を促進し、会員の拡大を推進します。









■『natoQミニアプリ』の主な機能

● デジタル会員証(ポイントカード)

バーコードの提示により、ポイントの獲得・利用ができるほか、残高や有効期限も一目で把握できます。既存『natoQカード』と連携させた会員には、年間お買上げ金額や次年度ランクアップまでの必要金額といった詳細なステータスもリアルタイムに表示します。





● クーポン

新規登録特典やアップポイントキャンペーンのクーポンなどを一覧表示します。





● お知らせ

イベント開催やキャンペーンなどの最新情報をプッシュ通知で配信します。









■『LINEミニアプリ』導入による利便性の向上と新たな顧客体験

ビートレンドは『betrend』の柔軟な連携・開発力を活かし、以下の価値を提供しています。





1. 最短数分での「カードレス入会」を実現

『betrend』の会員登録機能を活用し、LINE上から姓名・生年月日・性別・郵便番号のみで即座にデジタル会員証の発行を可能にしました。デジタル会員証という選択肢を設けることで、初回来店時のスムーズな即時会員化を支援します。





2. 既存システムとの高度なAPI連携

既存の顧客情報システムと『betrend』を直接連携させ、物理カードなしでもステージ情報等を正確に可視化します。





3. 複雑な家族カード体系へのデジタル対応

百貨店特有の、「親カード・子カード(家族カード)」という会員体系を、アプリ上で表示対応しました。属性判別により、ログインユーザーに合わせて「家族合計の年間お買上げ金額」を表示するなど、最適化された情報表示を可能にしています。





LINEミニアプリ『natoQミニアプリ』(無料)

https://advs.jp/cp/miniappredir/ntdhansoku









■今後の展望

ビートレンドは、今回の構築で培った百貨店特有の複雑な会員管理体系と既存システムとの連携ノウハウを『betrend』の強みとしてさらに強化します。今後、蓄積されるデータの活用によるマーケティング施策の自動化を推進し、小売・流通業界のDX支援と顧客のLTV向上を加速させてまいります。









■株式会社ながの東急百貨店について(同社ホームページより抜粋)

地域唯一の百貨店として、地域のライフスタイルと向き合い、お客様一人ひとりに魅力ある暮らしを提案しています。「長野になくてはならない店」として地域社会の発展を目指し、「長野」の素晴らしさを広めるために、地域商社的な役割も担いながら、東急グループ各社と連携し県産品の販路開拓にも取り組んでいます。

2026年はJR長野駅前に開店し、60周年を迎える節目の年となります。今後も「共に暮らしを育む」をコンセプトに、地域に愛され続ける店舗を目指してまいります。

URL： https://www.nagano-tokyu.co.jp/









■『LINEミニアプリ』とは

『LINEミニアプリ』は、店舗・企業が『LINE』上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で『LINE』上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また『LINE公式アカウント』との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、『LINEミニアプリ』を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。

※LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。

『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応した機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。