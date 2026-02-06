honto限定！ワニブックスの電子書籍が40％OFF！クーポンキャンペーンを開始。2月新刊も対象！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、ハイブリッド型総合書店「honto」にて2026年2月6日(金)～2月19日(木)までの2週間、対象の電子書籍が期間限定40％OFFで購入できるクーポンキャンペーンを実施いたします。

対象作品は、2025年末に発売し大ヒット中のグラビアアイドル・山田あいさんのファースト写真集『Ohaa～i』や、2026年放送の大河ドラマを見る前に読んでほしい1冊『秀吉再考』、人気イラストレーター・じゅんさんが愛犬の成長や暮らしを描いたコミックエッセイ『もっと！うちのむっくはいつも楽しそう』など、現在hontoで配信中のワニブックスの電子書籍(書籍・写真集・コミック)が対象。2月に配信開始したばかりの大沢あかねさんの話題作『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』など、最新作も40％OFFクーポンの対象となります。

ぜひこの機会に沢山の作品に触れてみてください！

【対象作品例】

山田あい ファースト写真集『Ohaa～i』秀吉再考（著：倉山満）もっと！うちのむっくはいつも楽しそう（著：じゅん）遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり（著：大沢あかね）

ワニブックス 全品40％OFFクーポン 概要

キャンペーン期間：2026年2月6日（金）～2026年2月19日（木）

キャンペーン内容：対象作品40％OFFクーポン配布

実施書店：https://honto.jp/cp/ebook/recent/wani/coupon

同時開催の割引キャンペーン ※割引作品もクーポン適用可能です

・ワニフェス - 2026 February - (対象：コミック)

・YouTuberの本あれこれ。50％OFFキャンペーン (対象：書籍)

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani