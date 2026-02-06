株式会社エレメント(代表取締役:木山 金龍、所在地:神奈川県川崎市)は、従来のリチウムイオン電池に比べ膨張、発火リスクを抑えた準固体バッテリー「Element Metal Power Bank 8000」を2026年1月31日（土）より、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売（支援受付）を実施中。本製品はリチウムイオン電池の課題であった温度劣化や発火リスクを大幅に軽減した準固体バッテリー搭載製品で、MagSafe対応・メタルボディの3カラー展開・8000mAhの容量・ディスプレイ・スタンド機能を備え、日常から屋外での動画視聴・撮影など様々なシーンで使い勝手と安心感を両立します。「Element Metal Power Bank 8000」は、私たちがBtoBで培ってきた技術と品質の考え方を、一般ユーザーの皆様に直接届けたいという想いから開発した製品です。準固体バッテリーを採用した製品がこれまで比較的高価な位置付けにあった市場環境に対して、安全な製品を一人でも多くの方に手に取っていただきたいという考えから、価格についても可能な限り手に取りやすい設定になるよう調整して参りました。プロジェクト期間：2026年1月31日（土）～2026年3月31日（火）

次世代「準固体バッテリー」採用

https://www.makuake.com/project/semi-battery/

モバイルデバイスの利用が急速に拡大する中、バッテリーの安全性と信頼性は消費者にとって重要な関心事となっています。現行のリチウムイオン電池は温度変化による劣化や、極端な条件下での発火リスクといった課題を抱えており、特に夏場の高温環境や長期使用時における性能低下が懸念されています。こうした背景の中、業界全体で次世代バッテリー技術の開発が急速に進んでいます。準固体バッテリーは従来の液体電解質ではなくゲル状の準固体の電解質材料を採用することで、これらの課題に対応する技術として期待されています。「Element Metal Power Bank 8000」は、このような先進的なバッテリー技術を消費者に身近な価格帯で提供する製品となります。

デザインと機能性に優れた本体

今回発売する準固体モバイルバッテリーは、複数の要素によって安全性と利便性の両立を実現しています。PSE認証の他、FCC、CCC、CEの規格及び認可を取得しており、本体裏面に印字があるため海外旅行にも最適です。高級感のあるメタルボディは軽量かつ急速に冷える特性のアルミ素材を採用し、発火などのリスクを大幅に軽減しました。8000mAh(スマートフォンのバッテリー100%程度)という大容量ながら、薄型のボディデザインを実現しました。カバンやポケットへの収納に優れた携帯性と、充分な容量のバランスを両立しています。充電方式ではMagSafe規格に対応し、非接触型のワイヤレス充電を可能にしました。磁力による安定性とスタンド機能(縦置きも可能)によって充電したままの動画撮影やビデオ会議、動画視聴など日常生活の様々な場面で活躍します。また、ディスプレイを搭載しているため、数字と表示ゲージの両方でバッテリーの残量を一目で確認できます。

カラーバリエーション

カラーは、シルバー、ブラック、オレンジの3色展開です。どの色合いも金属の高級感を演出しながら日常使いに適した落ち着いたトーンに仕上げられています。スマートフォンや他のアクセサリーとの組み合わせやすい配色となっています。

製品仕様

https://www.makuake.com/project/semi-battery/

製品名:Element Metal Power Bank 8000 製品寸法:130×66×14.25mm製品重量:178g(本体のみ)梱包内容:モバイルバッテリー本体×1 、 取扱説明書×1Type-C to Type-C USBストラップ ×1入力: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A(18W MAX) 出力(有線):5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A(20W MAX) 出力(ワイヤレス): 5W / 7.5W / 10W / 15W 合計最大出力:20W 電池容量:8000mAh/30.4Wh 定格容量:4800mAh 定格電圧:5V / 9V / 12V 販売元:株式会社エレメント 製造国:中国

会社概要

株式会社エレメントは平成11年（1999年）の創業以来、神奈川県川崎市を拠点に電子機器のものづくりに携わり、BtoB領域において厳しい品質基準に応えながら高度な技術ノウハウを蓄積してまいりました。現在、その確かな経験と技術力を最大限に活かし、自社製品の開発という新たなステージへと歩みを進めています。株式会社エレメントの自社製品ブランド、Elementでは「確かな品質で、最新のテクノロジーを直接ユーザーの皆様へお届けする」をポリシーとし、ユーザーの皆様の生活におけるElement(要素)として自社製品が力添えできるビジョンを目指しています。