「ブロックチェーン・ビジネスプランコンテスト」3/22開催のお知らせ

Casley Deep Innovations株式会社

Casley Deep Innovations株式会社（キャスレーディープイノベーションズ、本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイスタワーB1F／研究所：東京都文京区本郷 代表取締役 砂川 和雅、以下、「当社」）は、ブロックチェーン技術を活用した次世代のビジネスアイデアを発掘する「ブロックチェーン・ビジネスプランコンテスト」を3月22日(日)に開催いたします。

本コンテストは、ブロックチェーン技術が持つ可能性を最大限に引き出し、日本から新しいアイデアと次世代の起業家を発掘・創出することを目的としています。

勝ち残ったアイデアには、賞金だけでなく、社会実装を加速させる強力な事業化サポートをご提供します。あなたの挑戦が、日本の、そして世界の歴史を変える一歩になる。このチャンスを掴み取ってください。

ぜひ、奮ってご応募ください！

【コンテストURL】

https://casleydeepinnovations-contest.jimdofree.com/

【開催概要】・コンテスト日程：2026/3/22(日)14:00~18:30(懇親会あり）

・応募期間:2026/3/15(日)23:59 まで

・応募資格:ブロックチェーン技術を活用したビジネスアイデアを持つ個人またはチーム

・スケジュール：

一次審査： 2026年3月16日(月)までに書類審査実施後、順次選考結果をメールにてご連絡

最終審査： 2026年3月22日(日)に一次審査通過者のプレゼンテーションを行い、

審査員による最終審査を実施

・応募方法:Googleフォームからご応募ください。

https://forms.gle/vi7vsK7Pq74XsE2j8 (https://forms.gle/vi7vsK7Pq74XsE2j8)

・募集部門：A ビジネスアイデア部門（新規性）

B 事業化部門 （実用性）

※応募いただいたアイデアがどちらの部門に該当するか、事務局にて判断させていただきます。

・実施場所：トンネル東京(https://tunnel-tokyo.jp/Access) 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー ９階

JR・りんかい線 大崎駅 南口 徒歩6分

【審査基準】

-技術的な革新性

-ビジネスモデルの実現可能性

-web3.0の意義、ユニークさ

-社会的インパクト

【賞金・特典】

- 賞金総額：110万円

【サポーター企業】

Sparkle AI株式会社(https://www.sparkleai.co.jp/ja)

事業概要：人工知能（AI）、ブロックチェーンの研究・ソリューション開発

トンネル東京（セガサミーホールディングス株式会社）(https://tunnel-tokyo.jp/)

セガサミーの運営する、スタートアップ企業や個人起業家が利用できるメンバー制のワークスペース

本郷web3バレー(https://x.com/todaiweb3)

「web3で未来の日本を牽引する東大生の拠点になる」ことをビジョンに掲げる東大生ブロックチェーンコミュニティ。学生web3連合の発足時から加盟している団体です。

学生web3連合(https://x.com/students_web3)

「大学や興味関心領域の垣根を越えてweb3に関心のある学生が共に学べるような場をつくる」というビジョンと「ここで学んだ人材が世界を席巻する」というミッションを掲げて2023年に発足しました。

塾生web3研究会(https://x.com/keioweb3)

web3領域に興味のある慶應大学生を中心としたコミュニティ。学生web3連合の発足時から加盟し、慶應大学生(塾生)とweb3領域の架け橋となっています【審査員・サポートメンター】

審査員およびメンターには、業界の第一線で活躍するブロックチェーン専門家や投資家が参加します。

彼らは、実践的で価値のあるフィードバックを提供するとともに優れたアイデアの事業化を支援します。参加者の皆様にとっては、審査員の方々からのフィードバックにより、新たな事業アイデアの構築に繋がるかもしれません。コンテスト当日は、プレゼンテーションを通じて参加者の皆様の熱い想いを存分に伝えてください。

【主催者コメント】

「ブロックチェーンは、さまざまな業界で大きな可能性を秘めています。当社は、この取り組みを通して最新のテクノロジーを軸にした事業が増えることで、業界全体が盛り上がり、将来的には世界で躍進するようなサービスが誕生することを期待しています。ブロックチェーンやweb3.0にまつわる事業アイデアを創出し、共に未来を切り開きましょう。」

■ Casley Deep Innovations（キャスレーディープイノベーションズ）株式会社について

代表者 ：代表取締役 砂川 和雅

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイスタワーB1F

研究所所在地：東京都文教区本郷（東京大学前）

事業内容 ：ディープテック領域のシステム開発 / プロダクト開発事業

web3.0、XR、AI、画像解析等、先端技術領域に関する研究開発・コンサルティング等

プロジェクトイネーブルメント(R)事業

URL：https://www.casleydi.co.jp/