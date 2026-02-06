亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、2月22日のねこの日に向けて、SNSで人気のmofusandとのコラボレーション商品『26g ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味』（以下：『ハッピーニャーン コーンポタージュ味』）を2月10日(火)から全国のファミリーマートにて発売します。

■ねこ好きにはたまらにゃいハッピーターン

2月22日の「ねこの日」を楽しんでいただくため、特別なハッピーターン『ハッピーニャーン コーンポタージュ味』を発売します。おせんべいの生地には、しあわせにゃ気持ちになれるハート形を採用。味付けは、ハッピーパウダーととうもろこしを絶妙な甘じょっぱいバランスで組み合わせ、とまらにゃいコーンポタージュ味に仕上げました。おなかも心もほっこり満たされる『ハッピーニャーン コーンポタージュ味』と一緒に、どうぞ楽しいねこの日をお過ごしください。

■mofusandとコラボした、思わず集めたくなるデザイン

パッケージは、SNSを中心に人気を集めている「mofusand」とコラボした描きおろしのにゃんこのデザインです。デザインは全部で4種類。左右でイラストがつながる仕掛けつきで、思わず集めたくなるかわいさです。さらに、ハッピーターンのブランドロゴも、この商品のためだけの特別仕様に変更しています。ねこ好きさんはもちろん、mofusandファンにもたまらない、こだわりがぎゅっとつまった特別デザインです。

■商品情報

1. 商品名 26g ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味2. 発売日 2026年2月10日（火）※無くなり次第、販売を終了します3. 価格（税抜 / 税込） 173円 / 186円4. 販売チャネル 全国のファミリーマート※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

■ファミリーマート企画「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」

『ハッピーニャーン コーンポタージュ味』は、2026年2月10日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて開催する※「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」の対象商品の１つです。「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」はファミリーマートが2月22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する企画です。※商品によって発売日・発売地域・価格が異なります

■おかげさまで発売50周年、これからもハッピーがターンしますように。

1976年、世の中が少し暗く、元気を求めていた時代に、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻ってくる（ターン）」ようにという願いを込めて『ハッピーターン』は誕生しました。唯一無二の甘じょっぱい味わいを生み出すハッピーパウダーが特長で、発売以来、子どもから大人まで幅広い世代のお客様に愛されてきました。そして2026年、発売から50周年という節目を迎えます。これまでも、そしてこれからも、「お客様に幸せ（ハッピー）が戻ってくる（ターン）」ことを願い、ハッピーな体験を生み出し続けます。

《参考》「mofusand」について

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp