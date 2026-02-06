総勢48店舗で愉しむ!!【学芸大学飲み歩きウィーク 2026冬】開催!!2026年2月9日(月)～15日(日)

学芸大学商店連合会

学芸大学商店連合会(所在地 : 東京都目黒区鷹番３丁目６－１ 第一ストアー3F / 会長 : 牛山隆二)は、2026年2月9日(月)～2月15日(日)の1週間に渡り【学芸大学飲み歩きウィーク 2026冬】を開催いたします。

【学芸大学飲み歩きウィークとは？】

特設HP :https://gakudai.tokyo/

学芸大学飲み歩きウィークは2025年8月に第1回目を開催。35店舗が参画し、のべ1000人以上が参加する盛り上がりでした。当イベント期間中は、各店舗オリジナルの内容で、この期間限定で提供される『ガクノミセット(税込\1,500円)』により、いつもよりお得に様々な店舗を楽しむことが出来ます。

第2回の今回は参加店舗が48店舗に増えパワーアップ！『ガクノミセット』を利用して、学芸大学をご堪能ください！

【スタンプラリーでいい茶こや豪華景品も！】

当イベントでは豪華賞品付きスタンプラリーを実施！

各店舗にて、『ガクノミセット』（\1,500円）の注文と引き換えに、1スタンプを獲得する事が出来ます。

スタンプ5つごとに1口の抽選資格を獲得！

イベント期間中にいい茶こトラックまでお持ちいただく事で応募受付となりますので、ぜひご参加ください。

【いい茶ことは】

「いい茶こ」とは、本格麦焼酎「いいちこ」と日本茶の"香り"と"うまみ"がまろやかに調和したまぁるいおいしさが特徴のお茶割りです。

これまでのファンはもちろん、これから“いいちこ世代”となる若い方々にも、もっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから、いいちこを日本茶で割ることを「いい茶こ」と名付け、新たな飲み方として三和酒類が提案しております。

学芸大学飲み歩きウィークを通じて、いい茶この魅力をご体感ください。

https://www.iichiko.co.jp/promotion/iichako/

【#ガクノミ 学芸大学飲み歩きウィーク参加店舗を一気にご紹介】

それでは今回の参加店舗をご紹介いたします!!

(QRコードまたは、店舗名をクリックで各店舗のMAPがご覧になれます。)

1 元祖紙やき ホルモサ 学芸大学店(https://maps.app.goo.gl/w12tMi7P9TeBoWGm6)

2 米粉と鉄板 (https://maps.app.goo.gl/BCckLW8h2xY1y5SN8)

3 HATSUMIMI 学芸大学 | GYOZA ＆ WINE(https://maps.app.goo.gl/3YDTQDuDmtKbeBGL7)

4 やきとり 武甲(https://maps.app.goo.gl/xzEtTTo4U4iwZpP39)

5 大衆ビストロ煮ジル(https://maps.app.goo.gl/QYPvQhS6M7yUSPFh8)

6 プレミアワン（PremierOne）(https://maps.app.goo.gl/rvAPkNkNEL2cUjHv6)

7 志のぶ屋(https://maps.app.goo.gl/4rBQLADTjurqMheN8)

8 港屋うおたん(https://maps.app.goo.gl/RcKh5jZsGowTwCCNA)

9 Another8 Corner(https://maps.app.goo.gl/VXKP5LavuKXvQeWLA)

10 学芸大やぶそば(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%84%E3%81%B6%E3%81%9D%E3%81%B0/@35.6294061,139.6841464,18z/data=!3m1!5s0x6018f4ce909b516b:0x33c7b981f11a1f25!4m6!3m5!1s0x6018f4ce979a9b79:0x597bc959a2ae15b1!8m2!3d35.6294061!4d139.6854339!16s%2Fg%2F1v6p4b7n?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDExMS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D)

11 クラフトビール専門店 SANITY 学芸大学(https://maps.app.goo.gl/K7avXUAFgoRvgLLPA)

12 持ち込みワインビストロcarnival(https://maps.app.goo.gl/gDyqreftQRwD6dy17)

13 やきとり みき屋(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%84%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%82%8A+%E3%81%BF%E3%81%8D%E5%B1%8B/@35.6277599,139.6822867,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x6018f4ce673ae629:0x12b3ea37e3a13c5a!8m2!3d35.6277599!4d139.6848616!16s%2Fg%2F11g9f3k8yp?authuser=6&coh=277533&entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIPu8ASoKLDEwMDc5MjA2N0gBUAM%3D)

14 ちむどんどん(https://maps.app.goo.gl/xjZUFQtFv8LioC9VA)

15 Giniper Sherry(https://maps.app.goo.gl/MaRtjtoWAu2vKGoY7)

16 学大ますもとSake & Apero(https://maps.app.goo.gl/4jXEMU3w7c5isy4z8)

17 49 Asian Kitchen(https://maps.app.goo.gl/sBeyFgv4KCn4fFyg9)

18 ダルマ飯店(https://maps.app.goo.gl/amtmiir5pHouxQkE6)

19 麺処びぎ屋(https://maps.app.goo.gl/suUx2YuTYT7Rpyg58)

20 この街の食堂(https://maps.app.goo.gl/fNKhBMyns7Mr8HjK6)

21 焼肉コゾウ(https://maps.app.goo.gl/HxYfQBHLsLvws7cT6)

22 学大酒場トモリバ(https://maps.app.goo.gl/vEL8aLeSCR5W1K9z8)

23 La fontana azzurra(https://maps.app.goo.gl/eWbWPD7XQS8DKPWU6)

24 BAR DARUMA(https://maps.app.goo.gl/d9rCrYSKbMiEBdYF9)

25 呑家(https://maps.app.goo.gl/S69spqG3VqKAk2V89)

26 茶割 学芸大学(https://maps.app.goo.gl/XY7hiNPKR8q2CGYK8)

27 Ciel(https://maps.app.goo.gl/WUKsfLwmpyzUPU6K8)

28 スペイン バル デ オピンチョ(https://maps.app.goo.gl/JcsGoU11Z7TukVUF9)

29 Record BAR Hellish APT(https://maps.app.goo.gl/Hi3hmWwrLYnjd6qH8)

30 炙や89(https://www.google.com/maps/place/%E7%82%99%E3%82%8489/@35.6294417,139.6815745,17z/data=!4m6!3m5!1s0x6018f4cc25b76157:0x398229b5cb6f7a10!8m2!3d35.6294418!4d139.6864454!16s%2Fg%2F1vmr1dyz?authuser=6&coh=277533&entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIPu8ASoKLDEwMDc5MjA2N0gBUAM%3D)

31 焼酎呑ミ処 2nd.(https://maps.app.goo.gl/UKyy3xAw1dDMsnky8)

32 居酒屋うぃず(https://www.google.com/maps/place/%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%81%86%E3%81%83%E3%81%9A/@35.6293256,139.6839444,17z/data=!3m1!5s0x6018f4cc2f96134d:0x86ff4480c46ea4ef!4m6!3m5!1s0x6018f5c7ed133abd:0xe97b5761c29cc751!8m2!3d35.6293256!4d139.6865193!16s%2Fg%2F11dynfqnck?authuser=6&coh=277533&entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDEwNy4wIPu8ASoKLDEwMDc5MjA2N0gBUAM%3D)

33 味な店 マンパイン(https://maps.app.goo.gl/fxU3n2mA8W9CjhXy6)

34 PUB ONJI(https://maps.app.goo.gl/5rkdcDfugvfchPEPA)

35 Tsukinowaguma(https://maps.app.goo.gl/zjZYUGkaho567JR6A)

36 にんにく鶏焼肉サン(https://maps.app.goo.gl/PBxaBG6v75R6cp4s9)

37 鷹番ゴールデン酒場(https://maps.app.goo.gl/WBexf519GoCKW8oG9)

38 オステリア カンティーナ(https://maps.app.goo.gl/UfH99i2ZbwjZZsNw5)

39 ヒトツキ(https://maps.app.goo.gl/bVqEan8taSGfcYGQ7)

40 サンヤ(https://maps.app.goo.gl/erULSRhAtADfeEDq7)

41 ROMANTIC WHISKEY(https://maps.app.goo.gl/DTP7h146aMH6RpZA6)

42 味心(https://maps.app.goo.gl/whtAqJMLUSScgZYF9)

43 学大カラオケバーMoana(https://maps.app.goo.gl/fq8qLag57EK7ELf37)

44 wacasu(https://maps.app.goo.gl/4685LAZ4KZt2XRXW7)

45 COUNTER BOOKS(https://maps.app.goo.gl/ztHwNfKwoU1ZfXpC7)

46 PARLOR OKUMURA(https://maps.app.goo.gl/TxUvCyeLoSKrsVdo6)

47 TUTU(https://maps.app.goo.gl/xFFNnwy6fPjsV9uKA)

48 いい茶こトラック★(https://maps.app.goo.gl/Wrmx4pb68PU8fXHm9)

TimeOut誌の『世界で最もクールな街2024』では第15位に取り上げられ、注目度が上がり続ける街、学芸大学。今回のイベントを通じて存分にこの街の魅力をご体感ください。



今後も地域の皆様に愛される、そしてお愉しみ頂けるよう様々な企画や、商店会運営に励んで参ります。

【学芸大学飲み歩きウィーク 2026冬 詳細】

開催日 : 2026年2月9日(月)～15日(日)

【内容】

イベント期間中は、限定で提供される『ガクノミセット(税込\1,500円)』により、いつもよりお得に各店舗を愉しむ事が出来ます。

※各店舗情報 / 利用日については会場(参加店舗)にて配布されるパンフレット並びにリリース内リンクよりご確認下さい。

〈学芸大学商店連合会〉

会長 牛山隆二

事業部長 高柳 雄二

実行委員長 多治見智高

〒152-0004 東京都目黒区鷹番３丁目６－１ 第一ストアー3F

<主催>

学大飲み歩きウィーク 実行委員会

（委員長：高柳雄二 学芸大学商店連合会事業部長）





<後援>

学芸大学商店連合会

学芸大学東口商店街振興組合

学芸大学西口商店街振興組合

東急ショッピングコリドール会

公園通り商栄会

学芸大学本通商店街振興組合

学大十字街商店会

一般社団法人日本お茶割り協会