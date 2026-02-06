【アートに恋する天保山ギャラリーPRESENTS】未来音羽展2026 / 自分 / in大阪・天保山もっと自由に、もっと自分らしく。勇気がそっと広げる。あなたのための展覧会。

会期：2026年2月7日(土)～2月23日(月・祝) 開館時間：11:00～18:00入場料：無料会場：天保山ギャラリー（大阪市港区海岸通1-1-10 天保山マーケットプレース3F）

◆主催アートに恋する天保山ギャラリー

◆日時=2026年2月7日（土）～2月23日（月・祝）まで(OPEN=11:00 CLOSE=18:00)◆スタッフのご対応が必要な方は事前のご予約がおススメします。ご来場予約受付電話番号 06-6576-5621 (天保山ギャラリー)▶予約優先時間帯別入場制（A） 11:00-12:30 （B） 13:30-15:00（C） 15:30-17:00 （D） 17:00-18:00※一部の時間帯や日付で予約枠がいっぱいになる場合があります。※できれば、ご予約がおすすめです。

◆展覧会について思わず声が漏れるほど美しい――そう評される未来音羽の“女神のアート”。

本展では、いくつになってもキラキラしている女性の美しさを、アクリル絵具を用いた独自の技法で描かれる絵画作品を、原画を額装せず、至近距離で鑑賞できる特別なスタイルでご紹介します。

作品のテーマは、宇宙・フルーツ・音楽・スポーツなど多彩。ジャンルにとらわれず、自由で伸びやかな表現が広がります。

一枚一枚の原画と向き合い、色彩、筆致、空気感をじっくり味わうことで、自然と心が解きほぐされ、前向きな気持ちが湧いてくる――そんな時間をお過ごしいただける展覧会です。

見どころ

・原画を至近距離・額装なしで鑑賞できる臨場感

・美術館展示作品と同一サイズで制作された限定版作品を中心に構成

・自分自身と向き合う静かな時間を生む展示空間

・会期中、画家・未来音羽来場予定あり

あなたの中にある「まだ気づいていない女神」と出会う――そんな体験を、ぜひ会場で。

アクセス電車の場合大阪メトロ中央線「大阪港」駅より徒歩約6分お車の場合阪神高速「天保山出口」より約1km駐車場会場駐車場：約1000台（有料）その他周辺駐車場多数あり

お問い合わせ天保山ギャラリーTEL：06-6576-5621

