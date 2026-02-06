中古車輸出プラットフォームを運営する「TCV」が加盟店表彰制度 第6回「TCV Best Seller Award（ティーシーヴィー ベストセラーアワード）」受賞セラーを決定！

株式会社じげん



株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）は、グループ会社である株式会社TCV（ティーシーヴィー）https://www.tc-v.com/（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤真治）が運営する中古車輸出プラットフォーム「TCV」において、加盟店表彰制度 第6回「TCV Best Seller Award（ティーシーヴィー ベストセラーアワード）」にて、受賞セラーが決定したことをお知らせします。

■TCV Best Seller Award（ティーシーヴィー ベストセラーアワード）について

本アワードは、中古車輸出プラットフォームのTCVが2021年より運営しているオリジナルアワードです。TCVを介して中古車をご購入された世界中のお客さま（以下、TCVバイヤー）からのレビュー内容や、コミュニケーションのスムーズさなどの評価ポイント数をもとに、日本国内のTCV加盟店である中古車輸出事業社（以下TCVセラー）の中から、事務局が多角的な審査を行います。

第6回目の開催となる今回のアワードでは、加盟１年以内のセラーの中で最も多くのバイヤーから支持されたセラー「Best First Year Seller賞」を表彰いたしました。受賞されたTCVセラーは、TCVサービスサイト上の自社ページに、一目でわかるアワードバッジが掲示されます。TCVバイヤーは、「安心・安全な中古車のお取引をいただけるTCVセラーのサイン」としてご利用いただけるようになります。

TCVアワード特設ページでは、受賞セラーのご紹介、インタビュー記事も掲載しております。TCVにおける中古車輸出ビジネスのノウハウが沢山詰まっておりますので、是非ご覧ください。

・TCV Best Seller Award 2025 特設ページ（英語）：https://www.tc-v.com/award/2025/

・TCV Best Seller Award 2025 特設ページ（日本語）：https://www.tc-v.com/ja/award/2025/

・TCV Best Seller Award 受賞者インタビューページ（日本語）： https://biz.tc-v.com/award/2025/interview01/



TCVは、国内だけではなく、国外への販路を中古車販売店の皆さまに提供し、日本国内の中古車業界のアップデートを加速すべく、様々なお取り組みを今後も実行してまいります。

【受賞加盟店】

Best First Year Seller（ベストファーストイヤーセラー）賞

加盟１年以内で、最もバイヤーから支持された店舗

KET Motors Japan様 https://www.tc-v.com/pr/3299719/

■2025年 TCV年間売上ランキング・仕向国ランキング

2025年のTCV年間売上ランキングおよび仕向国ランキングは、以下の通りとなりました。

TCVで最も売れた車種は、前年に引き続きトヨタのコンパクトカー「ヴィッツ」でした。仕向国については、経済成長に伴う自動車需要が旺盛な東アフリカ諸国への輸出が総じて堅調に推移しました。

2025年の市場環境を振り返ると、断続的な円安傾向が日本の中古車にとって強い価格競争力を生む追い風となりました。2026年に向けては、日銀のさらなる政策修正による円安の修正（円高方向への振れ）の予想もある中、為替変動が輸出事業に与える影響を注視していく必要があります。

TCVでは今後も、売上ランキングや世界の中古車マーケットの最新動向を定期的にお伝えし、輸出事業者の皆様のビジネスをサポートして参ります。

■TCVサービス概要

2004年にサービスを開始した「TCV」 https://www.tc-v.com/ は、約20万台の中古車情報を提供し、世界200以上の国と地域からアクセス可能な中古車輸出プラットフォームです。アフリカ地域を中心に、日本から中古車の購入を希望する130万人以上の海外ユーザー（バイヤー）が登録しており、おかげさまで年間9600万を超えるPVや月間6万件以上のお問合せのあるサイトへと成長しています。

■株式会社TCV 会社概要

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［代表者］ 代表取締役社長 佐藤 真治

［事業内容］ 自動車の海外輸出に関するイーコマース事業、インターネットならびに

それらに付帯するサービスの提供

［サービス名］ TCV（ティーシーヴィー）

［URL］ https://www.tc-v.com/

［加盟に関するお問合せ］ https://biz.tc-v.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。