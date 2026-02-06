【TSUKUMO】G-GEAR、AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサ搭載モデルにグラフィックスカード選択可能なゲーミングPCの新モデルを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するゲーミングPC「G-GEAR」において、AMD Ryzen(TM) 7 9850X3D プロセッサ搭載モデルにグラフィックスカード選択可能なゲーミングPCの新モデルを、2月6日（金）に発売いたしました。

新モデルの特長

AMD Ryzen(TM) 7 9850X3D プロセッサ搭載

AMD Ryzen(TM) 7 9850X3Dは、最新のZen 5アーキテクチャとAMD 3D V-Cache(TM)テクノロジを搭載したゲーミング最強CPUです。

8コア16スレッド構成、最大ブーストクロック5.6GHz、合計104MBのキャッシュにより圧倒的なゲーミング性能とクリエイティブワークの高速処理を実現します。

用途にあった、グラフィックスカードから選択可能

＜選択可能なグラフィックスカード＞

AMD Radeon(TM) RX 9070XT

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Ti

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 ※

NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5080 ※

※カスタマイズにより選択可能

お客様一人ひとりのニーズに対応

G-GEARシリーズは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制をとっています。これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

標準構成仕様（BTOによるカスタマイズ可能）

G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-R262/BH

税込価格：469,800円

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/2026/GE7A-R262BH.html

G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-L262/BH

税込価格：499,800円

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/2026/GE7A-L262BH.html

販売店舗と販売開始日

今回発表の新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、2月6日（金）より販売開始いたしました。

ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモ福岡店

ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）

法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）

本製品に関する詳細情報

TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/



G-GEAR 製品ページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/

TSUKUMO （ツクモ）について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国8店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/