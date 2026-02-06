CAMPFIRE クラウドファンディングアワード受賞の会員制パフェバー「Remake easy」が「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」を主催、クラウドファンディングを2月7日（土）より開始！

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー『Remake easy（リメイクイージー）』を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」)は2026年2月28日（土）に開催予定の「にっぽんの宝物 パフェグランプリ2026」の開催を主催者として実施する取り組みとしてクラウドファンディングを2026年2月7日（土）より開始いたします。

本クラウドファンディングは、CAMPFIRE クラウドファンディングアワード受賞の実績を持つRemake easyが、若きパティシエが本気で挑戦し、評価され、次の一歩へ進むための舞台を継続的に育てていくことを目的に実施するものです。

本大会は作り手と応援する人が共に関わり、パフェという日本独自のデザート文化を未来へつないでいくための参加型プロジェクトとして実施いたします。

■CAMPFIRE クラウドファンディング実施概要

クラウドファンディング開催期間

2026年2月7日（土）～2026年2月28日（土）を予定

クラウドファンディングのリターンについて

本クラウドファンディングでは、「パフェグランプリを応援する」ことそのものを体験につなげる、多彩なリターンをご用意しています。

パフェグランプリを応援してくださる各分野の職人やクリエイター、そしてプロデューサーである林巨樹とのコラボレーションイベントを中心に、支援者が大会のその先まで関われる内容となっています。

すべてのリターンには、グランプリ受賞パフェおよび準グランプリ受賞パフェの実食イベントへの優先案内権が付与されます。いち早く、グランプリを勝ち抜いた一品に出会える特別な機会です。

また、今回のクラウドファンディングでは、Remake easyが展開する3種類の会員権のうち、ゴールド会員権とブラック会員権の2種類をご用意しています。

ゴールド会員権は、Remake easy全店舗をご利用いただける会員権です。

ブラック会員権は、クラウドファンディングでのみ入手可能な特別な会員権で、年会費および月会費が不要となるほか、パフェとペアリングドリンク1年分（60,000円相当）が付帯します。

※該当店舗1店舗のみ利用可能なシルバー会員権（税込月額3,850円）については、Remake easy公式アカウントにてご案内しています。

主なリターン内容

・職人やクリエイターとのコラボレーションイベント参加権

・プロデューサー・林巨樹主催 スイーツパーティーイベント参加権

・グランプリ観戦チケット

・ゴールド会員権

・ブラック会員権

大会を支援するだけでなく、体験を通してパフェグランプリの世界観に深く関われるリターン構成となっています。

詳細は、CAMPFIRE クラウドファンディングのサイトにて、パフェグランプリ誕生の背景や、クラウドファンディングに込めた想いをご紹介しています。ぜひご覧ください。

詳細URL：https://camp-fire.jp/projects/920662/view(https://camp-fire.jp/projects/920662/view)

開催概要

大会名

にっぽんの宝物・パフェグランプリ 2026

開催日

2026年2月28日（土）17:00～20:00

会場

日本橋三井ホール（東京都中央区日本橋室町２丁目２－１）

入場方法

本大会への入場には、にっぽんの宝物公式サイトもしくは本クラウドファンディングにて専用チケットをお買い求めください。

主催

Remake easy株式会社

株式会社にっぽんの宝物

■これまでのクラウドファンディングでの実績

CAMPFIREクラウドファンディングアワードでは、2020年度は約13,200件の中から「Remake easy渋谷」が「飲食・フード賞」を受賞。さらに2022年度は約10,000件の中から「Remake easy名古屋伏見」が「フード・飲食店賞」を受賞しました。いずれも一般投票などを含む選考により選ばれたプロジェクトで、2020年と2022年の2度にわたり受賞を果たしています。また、2023年の「Remake easy新宿」は、ノミネートプロジェクトの中からベスト10に選出され、2025年度は下半期ベストプロジェクト「飲食店部門／ファンコミュニティ賞」を受賞いたしました。

■前回大会について

本大会は、2025年6月22日(日) に大阪・関西万博会場にて開催された、「にっぽんの宝物 Parfait competition 2025 produced by Remake easy」 を前身とする取り組みです。

制限時間内にパフェを完成させるライブ形式の競技に加え、特別なパフェの販売も実施。

パフェを「食のアート」として捉え、その技術力や構成力、物語性を目の前で体感できる新しい表現の場として、高い評価を得ました。

こうした反響を受け、2026年は単独イベントとしてスケールアップし、「にっぽんの宝物 パフェグランプリ 2026」を開催いたします。

前回大会の様子

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式Threads：https://www.threads.com/@remakeeasy

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com

