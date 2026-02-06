REGALのベストセラーモデルのパンプスをベースに、お好きなカラーと左右で異なるウィズ（幅）とサイズを選べる「アシンメトリー × カラー オーダー」受注会を一部の店舗にて期間限定で開催いたします。既成の靴では満足できなかったお悩みに寄り添うオーダーパンプス。15色のカラーと31通りのサイズからお客様にベストな1足をお作りいただけます。

https://www.regal.co.jp/shop_news/detail/regal/260206-l-asymmetry-color

べースとなるパンプスは、「クッションが心地良い」「かかとが脱げにくい」などのお声をいただいているベストセラーアイテム。歩行時の足への負担を軽減し、柔らかな履き心地を提供します。

Width & Size

選べるウィズ（幅）とサイズ

Slim／細め（C相当）Thin／やや細め（D相当）Regular／標準（E相当）Wide／ゆったり（EE相当）21.5cm～25.0cm※Wide／ゆったり は21.5cmの取扱はありません。

選べるカラー

シルバー箔押し

ネイビーパール

価格とお渡し日

価格／\27,500（税込）お渡し／ご注文から約40日後

開催店舗

2月13日（金）～2月23日（月）REGAL ヤエチカ

2月13日（金）～3月1日（日） REGAL SHOES 岩田屋久留米店

3月3日（火）～3月17日（火）博多阪急 4F 婦人靴売場

4月3日（金）～4月12日（日） REGAL リンクス梅田

4月17日（金）～4月26日（日） REGAL SHOES コクーンシティさいたま新都心店

4月29日（水）～5月10日（日）R+ PLUS REGAL CORPORATION けやきウォーク前橋店

5月15日（金）～5月24日（日）REGAL SHOES うすい百貨店郡山店