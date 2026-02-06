「令和7年度 第36回関東高等学校バスケットボール新人大会」の全試合をAIカメラ「STADIUM TUBE Air Next」で配信

株式会社NTTSportict

株式会社NTTSportict（本社：大阪市 代表取締役社長 中村正敏 以下、NTTSportict）は、2026年2月7日（土）、8日（日）に開催される「令和7年度 第36回関東高等学校バスケットボール新人大会」（以下、本大会）の全試合を、当社が提供する可搬式AIカメラ「STADIUM TUBE Air Next 以下、Air Next」 を用いて自動撮影し、配信することをお知らせいたします。

NTTSportictは、本大会を通じて、次世代を担う若手選手たちの活躍を映像で記録し、バスケットボール関係者、保護者、そしてファンの皆様に熱戦の模様をお届けします。

１．配信対象大会概要

・ 大会名： 令和7年度 第36回関東高等学校バスケットボール新人大会

・ 主催：関東バスケットボール協会 関東高等学校体育連盟

・ 撮影日：2026年2月7日（土）、8日（日） 男子・女子の全試合

・ 会場：木更津総合高等学校、拓殖大学紅陵高等学校、君津市民体育館、木更津総合高等学校

２．撮影・配信システムについて

今回の撮影には、NTTSportictが提供するAIカメラ「Air Next」 を使用します。「Air Next」は、持ち運び可能なモデルでありながら、映像解像度が飛躍的に向上し、よりハイクオリティな映像品質を実現しています。シンプルなカメラ設定で、手軽に撮影スタートが可能であり、撮影時には電源やネット環境を必要としません。AIによる自動追尾・自動編集機能を活用することで、撮影コストを抑えつつ、臨場感あふれる試合の模様を記録いたします。Air Nextはバスケットボールの撮影にも対応しております。

「Air Next」HP：https://nttsportict.co.jp/serviceplan/pixellot/airnext/

３．映像配信および視聴方法について

本大会の試合映像は、以下の特設サイトにて配信されます。観戦機会をより多くの皆様に提供するため、以下の視聴形式を導入いたします。

・ 配信サイトURL：https://channel.stadiumtube.com/vcNpHIX419DchDFCesUiN

・ 配信開始日-試合日の 翌日17時頃より公開予定

※公開時間は前後する場合がございます。本大会のライブ配信はございません

■ 視聴方法・視聴プラン

＜VODで1カ月視聴可能なプラン＞

ー1試合購入/500円（税別）

ー男女別まるごと購入/2,000円（税別）

＜手元にデータを残しておきたいプラン ＞

ーダウンロード購入：3,000円（税別）/1試合・永続視聴可（配信日から購入可能）

ー写真ダウンロード購入：500円（税別）/１枚（試合日の翌々日から購入可能※）

※写真の閲覧・ダウンロードにはチーム代表者の方にお伝えするパスコードの入力が必要

この機会に、ぜひ未来のスター選手たちの真剣な戦いをご視聴ください。

【NTTSportict 会社概要】

会社名：株式会社NTTSportict（NTTスポルティクト）

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号NTT西日本 QUINT BRIDGE3階

代表者：中村正敏

設立：2020年4月1日

HP：https://nttsportict.co.jp/

【事業概要】

・AIカメラを活用したアマチュアスポーツ等による映像ライセンス獲得及び映像配信事業

・広告・放映権・動画コンテンツの制作、販売

・上記に付帯または関連する一切の事業 等