biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）が運営する「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ大阪」（大阪府此花区 Web: https://hemingway-osaka.cafe/ )にて、「ワイン飲み放題プラン」を2026年2月13日(金)よりスタートいたします。海を眺めながら心ゆくまで酔いしれる「120分」という贅沢な時間。厳選された11種のワインと特製のアテとともに、都会にいることを忘れるような大人の社交場を提供いたします。

都会を忘れさせる、港町のワインサロン

大阪湾とマリーナを背景に、波の音を聞きながら高品質なワインを楽しむ贅沢。都会の喧騒を離れ、海辺の心地よい風を感じる唯一無二のロケーションの中で、日常をリセットするひとときをお愉しみください。

「ヘミングウェイ大阪」だけの3つのこだわり

1. 圧倒的な時間のゆとり「たっぷり120分」

私たちは、このロケーションを最大限に味わっていただくために、「120分」のロングサービスをご用意しました。時計を気にせず、移ろいゆく海の表情を眺めながら、ゆっくりとグラスを重ねる贅沢をご体感いただけます。

2.厳選された「11の物語」をテイスティング

スパークリングワイン1種、白ワイン5種、赤ワイン5種。合計11種類の厳選ワインをラインナップいたしました。その日の気温、海風の強さ、そして気分に合わせて。自分だけのマリアージュを見つける自由なテイスティングをお楽しみください。

3.ワインを彩る「特製アリオリソースのアテ」をサービス

プランをご利用のお客様には、ワインのポテンシャルを引き立てる「特製アリオリソースのアテ」を無料でお付けいたします。マリーナを望むテラスで、芳醇なワインとこだわりのアテが、日常を特別な記念日へと変えていきます。

プラン概要

プラン名 ： ワイン飲み放題プラン 価 格 ： お一人様 \3,300 (税込)ドリンク ： スパークリングワイン1種 / 白ワイン5種 / 赤ワイン5種（合計11種） 特 典 ： 特製アリオリソースのアテ 付き提供時間 ： 11:00-17:00（L.O.16:30）URL ： http://hemingway-osaka.cafe/menu/wineplan/

店舗概要

名称 ：カフェ&ダイニング ヘミングウェイ営業時間 ：11:00-20:00(フードラスト 19:00 ドリンクラスト 19:30)場所 ： 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 大阪北港マリーナ内電話番号 ： 06-4400-5294URL ： https://hemingway-osaka.cafe/

会社概要

会社名 ：biid株式会社代表者名：代表取締役 松尾 省三所在地 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号：050-2018-0924HP ：https://biid.jp/

