神奈川支店開設のお知らせ｜株式会社タミヤホーム

一都三県を中心に解体・不動産・リノベーション事業を展開する株式会社タミヤホーム（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：田宮 明彦）は、活用が困難な“負動産”を独自のバリューアップモデルで再生し、都市の記憶を未来へつなぐ循環型社会の実現をリードするため、2026年2月2日、神奈川県横浜市に「神奈川支店」を開設し、新体制でスタートしたことをお知らせいたします。

今回の神奈川支店開設により、当社は空き家数が全国1位の東京都（約90万戸）および3位の神奈川県（約48万戸）の両エリアに強固な拠点を構えることとなります。また、本開設に伴い、各支店が特定の役割を担う「専門特化型の新組織体制」へと刷新し、地域密着の不動産解決サービスを強化いたします。

1. 開設の経緯

神奈川支店入居ビル（神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8）

空き家問題が全国的な社会課題となる中、令和5年住宅・土地統計調査によれば、日本の空き家数は過去最多の899万5000戸に達しました。中でも当社の主要事業エリアである東京都は89万8000戸で全国最多、さらに今回支店を開設した神奈川県は47万7000戸と、大阪府に次いで全国で3番目に多い水準となっています。

神奈川県内においても、管理が行き届かない空き家の増加や、都心部特有の狭小地における老朽建物の放置が問題となっており、適切な「解体」と「流通（不動産再生）」のニーズが急増しています。

神奈川県では、賃貸・売却用の空き家及び二次的住宅以外で人が住んでいない住宅が占める割合が増大傾向にあり、横浜市が最も多いというデータが公表されています。

当社はこれまで空き家問題の解消のために東京を拠点としてきましたが、神奈川エリアのお客様からのお問い合わせに対して、より迅速かつ専門的な対応を行うため、本支店の開設に至りました。

今後は、神奈川エリアでの雇用強化を図り、当社を通じて地域に貢献する人材の採用・育成に力を入れてまいります。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/14815/akiyanogenjou.pdf

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/14815/sonota_akiyaritsu.pdf

2. サービス紹介：負動産を富動産へ

当社は「かいたいが みらいを かがやかせる」を合言葉に、2020年以降、解体工事を軸に空き家問題の解決に取り組んでまいりました。2025年には不動産ソリューション事業、リノベーション事業を展開し、不動産建設会社として新たな一歩を踏み出しました。一般的な不動産会社では取り扱いが難しい“負動産”に新たな価値を見出すライフソリューションを展開してまいります。

神奈川支店は、単なる事業拡大のための拠点ではなく、タミヤホームの理念である「虹を奏でる」、タミヤバリュー「Sportsmanship」を体現する場所でもあります。この地域で困っている人のために、スポーツマンシップに則って社員一人一人が寄り添い、問題解決にチーム一丸となって突き進み、笑顔あふれる街にすることで、虹がかかり音楽を奏でるような地域を明るくさせる、未来を輝かせる拠点にしていきたいと考えています。

- 解体×不動産の一貫サポート：自社で解体工事を行うため、建物の状態を構造レベルで把握。土地の価値を最大化する最適な出口戦略を提示します。- 空き家・老朽建物の再生：権利関係が複雑な物件や、築古で放置された空き家を買い取り、リノベーションや再開発を通じて「住める資産（富動産）」へと再生します。- 事前減災・防災診断：防災士資格を持つ専門スタッフが、倒壊リスクのある建物やブロック塀等の診断を行い、地域の安全を守る「守るための解体」を推進します。

その他にも、終活を考えている、相続する可能性がある、など「まだ解体工事をするかどうか決めていない」「解体工事以外の選択肢も知りたい」というケースでも気軽にご相談可能です。

住まい、建物に関する相談は、一度タミヤホームにお話しいただけますと、様々な可能性をご提案いたします。相談・お見積もりは無料ですので、いつでもご相談ください。

3. 神奈川支店および新体制情報

今回の神奈川支店の開設により、タミヤホームは今後も地域に根差し、以下の体制で事業を推進してまいります。

- 神奈川支店（新設）： 神奈川エリアの建物（空き家・工場・マンション）の解体工事における「営業・施工管理」を担い、地域に密着した迅速な対応を実現します。- 東京支店：首都圏全域の空き家課題を解決する「解体営業・施工管理」の中枢を担うとともに、神奈川エリアを含む一都三県の「不動産取引」および「リノベーション」「大規模解体」の戦略・企画を牽引し、負動産解決のトータルプロデュースを推進します。- 埼玉支店： 「鉄骨・鍛冶工事事業」を主軸に、難易度の高い現場を支える強固な技術供給を担います。

【神奈川支店 概要】

所在地： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8

TEL： 045-620-4766

営業開始日： 2026年2月2日

4.株式会社タミヤホーム 代表取締役社長 田宮 明彦よりご挨拶

代表取締役就任7年目を迎えました。

2020年、代表取締役に就任した当時、年商2～3億円規模だったタミヤホームは、多くの出会いと挑戦に支えられ、満6年で50億円規模の事業へと成長することができました。この成長は、決して数字だけの成果ではありません。一つひとつの現場、一本一本のご縁、そして『この会社なら任せたい』と信じてくださった地域の皆様の想いの積み重ねだと、心から感じています。

このたび開設した神奈川支店は、 事業拡大のための拠点ではなく、 理念とバリューを“体現する場”として生まれました。

『かいたいが、みらいを、かがやかせる。』この言葉の通り、解体という仕事を通じて、街の記憶を受け継ぎ、次の未来へとバトンを渡す存在でありたい。

神奈川という地域に根ざし、『困ったときに、真っ先に思い出してもらえる会社』『なくてはならない存在』として歩み続けてまいります。

そして、私たちは次の目標へ進みます。100億円企業へ。

それは単なる規模の拡大ではなく、信頼・人・理念を軸にした、持続可能で、誇れる成長です。

タミヤホームはこれからも、理念とバリューを判断基準に、地域と共に未来をつくる会社であり続けます。

今後とも、変わらぬご指導とご支援を賜りますよう、 心よりお願い申し上げます。

株式会社タミヤホーム 代表取締役社長 田宮 明彦

【株式会社タミヤホームについて】

株式会社タミヤホームは、解体工事業、建築工事業、不動産ソリューション事業、空き家再生事業、リノベーション事業を展開する不動産建設会社です。「かいたいが みらいを かがやかせる」を合言葉に、お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供し、地域社会の発展に貢献しています。

- 会社名：株式会社タミヤホーム- 本社：埼玉県所沢市中富1282-4- 東京支店：東京都千代田区永田町2-17-17- 埼玉支店：埼玉県所沢市北中2-276-3- 神奈川支店：神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8- 代表者：代表取締役社長 田宮 明彦- 事業内容：解体工事業／建築工事業／不動産ソリューション事業／ 空き家再生事業／リノベーション事業- 従業員数： 70名／2026年2月1日時点- URL: https://www.tamiya-home.com/- 設立：1997年6月26日株式会社タミヤホーム

