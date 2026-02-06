株式会社オカムラホーム(本社：千葉県八千代市、代表取締役：金子保夫、以下「オカムラホーム」)が施主として建設を進めてまいりました、ジェフユナイテッド市原・千葉の新たな活動拠点がこのほど完成いたしました。





記念セレモニーテープカット





2026年2月1日(日)には、ジェフユナイテッド市原・千葉(ジェフユナイテッド株式会社)の主催により竣工式が執り行われ、当社代表取締役の金子保夫も参列いたしました。また、本施設のネーミングライツ(命名権)を当社が取得し、名称が「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」に決定したことを併せてお知らせいたします。









■竣工式とネーミングライツへの想い

竣工式には、船橋市の松戸徹市長をはじめ多くの関係者が集い、新拠点の門出を祝いました。オカムラホームは、これまで「住まいづくり・街づくり」を通じて地域社会に貢献してまいりました。今回、本施設の施主を務めるとともに、ネーミングライツを通じて施設名に社名を冠することで、ジェフユナイテッド市原・千葉とのパートナーシップをより強固なものとし、スポーツ振興と地域活性化をさらに推進してまいります。









■プロ選手が直接指導！竣工記念サッカー教室を開催

式典後には、地域の子どもたちを招待した「竣工記念サッカー教室」が開催されました。この教室には、ジェフユナイテッド市原・千葉のスクールコーチ陣に加え、トップチームから津久井 匠海選手、イサカ ゼイン選手が特別に駆けつけました。子どもたちは、新しく美しいピッチの上でプロ選手から直接ドリブルやシュートの指導を受け、夢のような時間を過ごしました。





オカムラホームは、この「オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋」が、子どもたちの夢を育む場所となるよう、これからも応援を続けてまいります。









■代表取締役 金子保夫のコメント

「ジェフユナイテッド様の新たな歴史の1ページとなる本施設の完成を、施主として、またパートナーとして心よりお祝い申し上げます。『オカムラホーム・ジェフユナイテッドパーク船橋』という名が地域の皆様に親しまれ、ここから未来のスター選手が誕生すること、そして船橋の街がさらに活気づくことを切に願っております。」









【株式会社オカムラホーム 会社概要】

●代表者 ： 代表取締役 金子保夫

●所在地 ： 千葉県八千代市村上南2-16-25

●事業内容： 建築総合請負業、宅地建物取引業、一級建築士事務所

●URL ： https://www.okamura-home.co.jp/