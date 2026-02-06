「niko and ... 」が、B.LEAGUEマスコットオブザイヤー上位7チームとのコラボ商品を２月12日（木）より、一部店舗・WEBにて限定発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、2024-25シーズンで最も活躍したマスコットを決める「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」に輝いた上位7チーム、川崎ブレイブサンダース、宇都宮ブレックス、千葉ジェッツ、アルバルク東京、サンロッカーズ渋谷、茨城ロボッツ、越谷アルファーズの全7チーム４型ずつのコラボレーション商品を展開いたします。2026年2月１２日（木）より「niko and ...」の一部店舗および、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて限定販売いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。昨年、「niko and ...」とB.LEAGUE 川崎ブレイブサンダースのコラボレーション商品を２回に渡りコラボレーションした経緯や、バスケットボールを通して感動や熱狂を提供し、観客を元気にするB.LEAGUEのビジョンやファン、地域コミュニティを大切にする想いに共感し、「niko and ...」との親和性が強いことから本企画が実現いたしました。

試合観戦時だけでなく、デイリー使いができるデザイン性のあるコラボレーション商品は、マスコットキャラクターを刺繍で施したプルオーバーや、チームの世界観を連想させるメッセージを配したTシャツ、キャンバス地で内側にポケットがついた実用的なトートバッグ、お手持ちのアイテムのワンポイントになるチャームを全7チーム４型ずつ展開いたします。

■「niko and ...」×「B.LEAGUE」概要

本発売日：2026年2月12日（木）10:00~順次

商品販売ページ：https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100760

取扱い店舗：

・全チーム商品購入可能店舗

「niko and ... TOKYO」、公式WEBストア and ST

・川崎ブレイブサンダース

「niko and ... グランツリー武蔵小杉」、「niko and ... 横浜ベイクォーター」

※「niko and ... 横浜ベイクォーター」は店舗改装の為、2月27日（金）より発売予定です。

・宇都宮ブレックス

「niko and ... FKDインターパーク」

・千葉ジェッツ

「niko and ... ららぽーとTOKYO-BAY」、「niko and ... イオンモール幕張新都心」

・アルバルク東京

「niko and ... ららぽーと立川立飛」、「niko and ... 二子玉川ライズ」、「niko and ... イオンモールむさし村山」、「niko and ... サンシャインシティアルパ」

・サンロッカーズ渋谷

「niko and ... ららぽーと立川立飛」、「niko and ... 二子玉川ライズ」、「niko and ... イオンモールむさし村山」、「niko and ... サンシャインシティアルパ」

・茨城ロボッツ

「niko and ... イオンモール水戸内原」、「niko and ... イオンモールつくば」

・越谷アルファーズ

「niko and ... イオンレイクタウンmori」、「niko and ... ららぽーと富士見」、「niko and ...コクーンシティ」

■商品詳細

商品名：【B.LEAGUE】コラボ マスコット裏毛プルオーバー

価格：7,500円（税込）

サイズ：M / L

商品名：【B.LEAGUE】コラボ マスコットロンT

価格：6,000円（税込）

サイズ：M / L

商品名：【B.LEAGUE】コラボ マスコットトートバッグ

価格：2,300円（税込）

商品名：【B.LEAGUE】コラボ マスコットキーチャーム

価格：1,980円（税込）

■「B.LEAGUE」について

2016年に開幕した日本最高峰の男子プロバスケットボールリーグ。 りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズンはB1に26クラブ、B2に14クラブが所属し、全国各地で熱戦を繰り広げています。選手たちのスピード感あふれるプレーと、ファンとクラブが一体となる空気感がB.LEAGUEならではの魅力です。

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国147店舗展開(2026年1月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official