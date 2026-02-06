アウトバウンドコールシステム『lisnavi』が「ITreview Grid Award 2026 Winter」において3部門で最高位のLeaderを受賞

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）が開発・提供するアウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）が、ITreview Grid Award 2026 Winterにて、「コールセンターシステム部門」「CTIシステム部門」「クラウドPBX部門」において、3部門で最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

「コールセンターシステム部門」は10期連続、「CTIシステム部門」は15期連続、「クラウドPBX部門」は14期連続での受賞となります。

また、「通話録音システム部門」では、5期連続で「High Performer」を受賞いたしました。

ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

今回は、2025年12月までに掲載されたレビューが審査対象となります。

投稿いただいたコメント

『lisnavi』は、5点満点中4.1点といった高評価をいただいております。いただいたコメントを一部紹介いたします。

※2026年2月2日時点 97レビュー

lisnaviの受賞カテゴリ-

レビューページはこちら :https://www.itreview.jp/products/list-navigator/reviews

CTIシステム：https://www.itreview.jp/categories/cti

クラウドPBX：https://www.itreview.jp/categories/pbx

コールセンターシステム：https://www.itreview.jp/categories/call-center-system

通話録音システム：https://www.itreview.jp/categories/call-recording-system

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長

・状況に適した発信機能で、行動量を最大化

・直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化

・複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260206

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260206