【3月3日(火)19:00開催】営業DX時代に成果を伸ばす新戦略｜実績ある営業部長が集う「営業アライアンス交流会」in 渋谷

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年3月3日(火)19:00～日本テレアポセンター 山下代表が幹事を務め、イケてる営業マン同士でアライアンスを組むための交流会を開催すると発表した。

2026年3月3日(火)19:00～営業アライアンス交流会１～ 実績ある営業部長同士で成功を創る

【3月3日(火)19:00~】営業アライアンス交流会１～ 実績ある営業部長同士で成功を創る/主催：山下 裕貴（日本テレアポセンター 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4841688/view

営業DX時代に成果を伸ばす、“自社完結しない営業戦略”を語り合う夜

営業手法の高度化と分業化が進むいま、「すべてを自社で完結させる営業」には限界が見え始めています。テレアポ、アポイント創出、経営者アプローチ、クロージング--。成果を出し続ける営業組織ほど、外部パートナーとのアライアンスを戦略的に活用しています。本会は、営業現場のリアルなテーマ--「1アポ1万円は本当に成立するのか」「経営者リードはどうやって作っているのか」「テレアポ代行をどう使えば成果が出るのか」など、普段はなかなか表に出ない具体的な数字・手法・失敗談まで、率直に語り合える場です。営業職として次の一手を考えている方、営業パートナーを探している方、「営業を仕組みで伸ばしたい」と考える方に最適な夜です。成果を出している営業部長同士だからこそ生まれる、次の成功につながるアライアンスを、この場から。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年3月3日(火) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日現地支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4841688/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社日本テレアポセンター 代表取締役 山下 裕貴

株式会社日本テレアポセンター 代表取締役 山下 裕貴

コールセンターの聖地・札幌出身。千葉大学工学部を経てITスタートアップに入社し、新規事業やインサイドセールスを構築。営業代行会社を創業し100商材超の営業支援を実施。大型調達ベンチャーから売上12兆円超のナショナルクライアントまで幅広く支援実績あり。現在、株式会社日本テレアポセンターCOOとしてセールス特化型フリーランスマッチングを運営し、2年で登録者数1,500人弱、累計500名以上のテレアポ専門プロ人材をマッチングし、100名超が現在稼働中。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/