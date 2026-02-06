カカオハンターズのチョコレートを使った「ガナッシュサンドクッキー」が豊洲パーラーに登場。バレンタイン限定のクッキー缶です。

株式会社 食文化

グルメ・生鮮食品のECサイトを展開する株式会社 食文化（東京都港区東麻布、代表：萩原 章史）が運営する豊洲市場ドットコムの「豊洲パーラー」では2026年２月のバレンタインデーの贈り物に向けた限定企画として、個性的なチョコレートの味わいを楽しめる「ガナッシュサンドクッキー」をご用意しました。世界15カ国のカカオを旅して選び抜かれたカカオハンターズのチョコレート「トゥマコレチェ53％」を贅沢に使った２種類の焼き菓子の食べ比べができる、特別なクッキー缶です。

カカオハンターズのチョコレートが主役です

詳細を見る :https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/912

本品で使用しているのは、コロンビア太平洋沿岸・トゥマコ産カカオを原料とするカカオハンターズの「トゥマコレチェ53％」。

ミルクチョコレートでありながら赤い果実を思わせるやわらかな酸味とミルクのまろやかさ、カカオ本来のコクが特徴で、インターナショナルチョコレートアワード世界大会で金賞・最優秀賞を受賞した実績を持ちます。

クッキー生地はプレーンとショコラ、ふたつの表情を楽しむ

ガナッシュには、北海道産生クリーム35％を合わせ、なめらかな口溶けとカカオの奥行きを引き出しました。ガナッシュに２種類のクッキー生地を組み合わせることで、食感と味わいの違いを楽しめるクッキー缶になりました。

プレーンクッキーサンドショコラクッキーサンド

「プレーンクッキーサンド」サクッと軽やかな食感のクッキー生地に、ガナッシュを挟みました。生地にカカオニブを練り込むことで食感を添え、ミルクの優しいコクと共に、トゥマコ産カカオ特有の華やかさとほのかな酸味が立ち上がります。

「ショコラクッキーサンド」程よい苦みのココアクッキー生地に、砕いたトゥマコを飾り付け。カカオのコクと酸味がより際立ち、甘さと苦味の調和が取れた満足感ある一枚です。

バレンタインデーのギフトにも、自分へのご褒美にも

ワインレッドのリボンをあしらった包装でお届けします。贈り物としてはもちろん、ご自宅でコーヒーや紅茶、赤ワインとのペアリングを楽しむのもおすすめです。配送は常温、届いてすぐに楽しめます。

豊洲市場ドットコムが独自展開する「豊洲パーラー」

豊洲市場ドットコムでは、旬の素材や生産者の想いを活かしたスイーツを独自に展開しています。今回の企画は、世界のカカオ産地の背景を丁寧に伝えるカカオハンターズのチョコレートを核に、素材の個性を引き立てるクッキーとの組み合わせを追求した一品です。豊洲市場ドットコムのバレンタインデー特集も併せてご覧ください。https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/720

株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。お問い合わせはこちらから https://www.shokubunka.co.jp/contact/