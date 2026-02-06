「道の駅くるくる なると(所在地：鳴門市、運営会社：株式会社シンカ)」では、2026年1月にご来場者500万人を達成いたしました。日頃よりご来店いただいているお客様に感謝の気持ちを込めて、このたびこれを記念した「ご来場500万人達成記念・GOGO大感謝祭り」を2026年2月6日(金)～3月1日(日)に開催いたします。本イベントでは、道の駅ガチャをはじめ、スイーツ・ベーカリー・カフェ・食堂など各お店でも特別企画を実施いたします。

https://www.kurukurunaruto.com/





ご来場500万人達成記念・GOGO大感謝祭り





■「ご来場500万人達成記念・GOGO大感謝祭り」について

道の駅くるくる なるとは、2022年の開業以来、多くのお客様にご来場いただき、このたび2026年1月に累計来場客数500万人を突破いたしました。日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、幅広い世代が楽しめる企画を集めた「GOGO大感謝祭り」を開催いたします。「道の駅ガチャ」の登場や500にちなんだお得で楽しい内容を揃えております。あのスーパーヒーローレンコンマンも登場！？ぜひお越しくださいませ。









■イベント内容

道の駅ガチャ





オリジナルガチャが登場





税込5,000円以上の購入ごとに、専用コインを1枚進呈いたします。豪華調理家電や鳴門金時芋などが当たるガチャを回すことができます。末等でもオリジナルグッズやほっこりおいものスイートポテト(個包装)などが当たります。奮ってご参加ください。

※無くなり次第終了









【景品リスト】

特賞 ：自動調理ポット

1等 ：ホーロー蒸し器(せいろ付き)

2等 ：おすすめ調味料セット

3等 ：里むすめ3kg(徳島県産)

その他：ほっこりおいものスイートポテト(個包装)、オリジナル缶バッジ、カフェプチデザート券、限定シール3枚セット、食堂わかめ汁無料券などが当たります。









●おいも、なる。(スイーツ)

おいものショートケーキが期間限定で登場。鳴門金時をたっぷり使ったモンブランクリームに、大学芋をトッピングしました。中には、濃厚な生クリームと大学芋、りんごが入っており、外はザクザクのチョコクランチで食感までお楽しみいただけます。

商品名 ：GOGO大感謝 おいもショートケーキ

アレルギー：乳成分・小麦・卵・リンゴ・大豆・ごま

価格 ：500円(税込)





GOGO大感謝 おいもショートケーキ





●鳴門ほれほれプリン

イベント期間中プリン5種セット保冷バッグ付きが500円引きとなります。

商品名 ：プリン5種セット保冷バッグ付き

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆

価格 ：通常価格より500円引き(税込) 2,310円→1,810円(税込)





プリン5種セット保冷バッグ付き





●ベーカリーイモホレタ

おいもあんぱん5個購入でおいもあんぱんのマグネットをプレゼントします。





おいもあんぱんのマグネット





●ナルトエエモン(ファストフード)

毎日50個限定で鳴門金時うずまきソフトを50円引きで提供します。

商品名 ：鳴門金時うずまきソフト

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆・ごま

価格 ：通常価格より50円引き(税込) 480円→430円(税込)





鳴門金時うずまきソフト





●カフェレストランホレタテキッチン

鳴門金時のモンブランがのったパフェが期間限定で登場。ほどよいサイズで食後のデザートにもおすすめです。

商品名 ：GOGO大感謝 おいもモンブランミニパフェ

アレルギー：乳成分・卵・小麦・くるみ・アーモンド・大豆

価格 ：500円(税込)





GOGO大感謝 おいもモンブランミニパフェ





●海鮮市場 とと丸(テイクアウト海産物)

平日10個、土日祝20個限定で500円小丼を販売します。

商品名 ：GOGO大感謝 甘えびねぎとろ小丼

アレルギー：えび・大豆

価格 ：500円(税込)





GOGO大感謝 甘えびねぎとろ小丼





●道デリキッチン(惣菜)

商品名 ：GOGO大感謝 梅おにぎり弁当

アレルギー：小麦・卵・乳成分・鶏肉・大豆

価格 ：500円(税込)





GOGO大感謝 梅おにぎり弁当





●大渦食堂

ずっしりとしたお肉をお楽しみいただける超重量級のステーキが各日5食限定で登場。お肉好きの方にぜひお召し上がりいただきたいメニューです。

商品名 ：GOGO大感謝 驚異の500gステーキ

アレルギー：乳成分・小麦・落花生・牛肉・大豆・りんご・ごま

価格 ：5,500円(税込)





GOGO大感謝 驚異の500gステーキ





●冷凍商品配送料金全国一律500円キャンペーン

道デリキッチンの冷凍惣菜4点の新発売を記念して店頭での冷凍商品配送料金を全国一律500円で承ります。

道の駅内でご購入いただいた冷凍商品を店頭で配送する際に、特別配送価格が適応されます。鳴門の新名物をぜひともお試しください。





冷凍商品配送料金全国一律500円キャンペーン





※内容は予告なく変更となる場合があります。









【施設概要】

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約268台／大型車約16台／身障者用3台(24時間利用可能)

合計287台

営業時間 ： 9：00～17：00

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kurukurunaruto





道の駅くるくる なると





【運営企業概要】

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

事業内容 ： 道の駅運営、観光土産品の開発・販売、飲食店運営 等

公式サイト ： https://www.thinka-n.com/