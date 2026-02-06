現役俥夫から結成されたユニット・東京力車、人力車で世界を走るガンプ鈴木氏を応援する楽曲「ミスターランナー」のMusicVideoを公開した。 ガンプ鈴木氏は、2016年から世界初となる“人力車による世界一周”に挑戦。これまでにアジア・ヨーロッパ・オーストラリア・アメリカ・アフリカ・フィリピンを走破してきた。旅の道中では命の危険にさらされる場面や数々の困難に直面しながらも、各地で出会った人々や応援してくれる仲間たちに支えられ、世界を走り続けており、2月7日よりアフリカ横断の旅を記録したドキュメンタリー映画『RESTART ONE LIFE, ONE CHANCE.』 が公開予定となっている。 東京力車がガンプ鈴木氏に贈る応援歌「ミスターランナー」は、武田鉄矢が作詞、千葉和臣が作曲を手掛けており、がむしゃらに夢を追い続ける人々へ向け、力強いメッセージと熱い想いが込められた一曲。 今回のMusicVideoはガンプ鈴木氏・監修で作り上げられた作品。東京力車ならではの魂のこもった歌声とガンプ鈴木氏の困難に立ち向かいながらも“人力車による世界一周”に挑戦をする姿が胸を打つMusic Videoとあわせて、ぜひチェックしてほしい。「ミスターランナー」Music VideoURL: https://youtu.be/3yTIZAdf_-4東京力車 配信シングル「ミスターランナー」作詞：武田鉄矢 作曲：千葉和臣 編曲：周防泰臣各音楽配信サイトはこちらhttps://teichiku.lnk.to/tokyorikisha_E386＜ガンプ鈴木ドキュメンタリー映画『RESTART ONE LIFE, ONE CHANCE.』上映会情報＞https://justforfun-movie.com/【大阪会場】クリエイティブセンター大阪2026年2月7日（土） 第1公演15:00-17:00／第2公演18:00-20:00クリエイティブセンター大阪2026年2月8日（日） 第1公演15:00-17:00／ 第2公演18:00-20:00【沖縄会場】チャレンジ石垣島2026年3月1日（日） 第一部 14:00-16:00／第二部 18:00-20:00ナゴノバ2026年2月15日（日） 18:00-20:40南城ハーベストムーン2026年2月19日（木） 18:30-20:20＜リリース情報＞東京力車2025年10月15日（水）発売シングル「俺らしく…」追走盤追走盤A1.俺らしく… 【作詞：山本譲二/作曲：徳久広司/編曲：矢田部 正】2.群雄召魂歌 【作詞：藤原優樹/作曲・編曲：近藤圭一】3.ラブハラスメント 【作詞：石橋拓也/作曲：木村竜蔵/編曲：西村真吾】4.俺らしく…(オリジナル・カラオケ)5.群雄召魂歌 (オリジナル・カラオケ)6.ラブハラスメント (オリジナル・カラオケ) 追走盤B1.俺らしく… 【作詞：山本譲二/作曲：徳久広司/編曲：矢田部 正】2.群雄召魂歌 【作詞：藤原優樹/作曲・編曲：近藤圭一】3.DOKIDOKI～愛のビート～ 【作詞：白上一成/作曲：木村竜蔵/編曲：西村真吾】4.俺らしく…(オリジナル・カラオケ)5.群雄召魂歌 (オリジナル・カラオケ)6.DOKIDOKI～愛のビート～ (オリジナル・カラオケ)追走盤C1.俺らしく… 【作詞：山本譲二/作曲：徳久広司/編曲：矢田部 正】2.群雄召魂歌 【作詞：藤原優樹/作曲・編曲：近藤圭一】3.人は花 【作詞：田井裕一/作曲：木村竜蔵/編曲：遠山 敦】4.俺らしく…(オリジナル・カラオケ)5..群雄召魂歌 (オリジナル・カラオケ)6.人は花 (オリジナル・カラオケ)＜ライブ・イベント情報＞（詳細は随時HPにてご確認をお願いいたします。）5月2日（土） 「東京力車コンサート2026 俺らしく駆け抜けろ～雲外蒼天～」 東京・二十五世観世左近記念観世能楽堂 (開場：16:15開演：17:00)■ＨＰ★テイチクエンタテインメントhttp://www.teichiku.co.jp/artist/tokyo-rickshaw/★東京力車オフィシャルサイトhttps://unit.tokyo-rickshaw.tokyo/■ＳＮＳ★公式YOUTUBEチャンネル「tokyo-rickshaw東京力車」https://www.youtube.com/channel/UCYt7u9IAnhZkUCN-_hSHwlA★東京力車公式Ｘhttps://Ｘ.com/tokyorickshaw1★東京力車公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@tokyorikshaw_unit1