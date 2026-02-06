―ぼたん鍋発祥の宿で、丹波篠山の旬と歴史を味わう―慶長十四年創業・料理旅館「丹波篠山 近又」宴会プランを新たに販売開始

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する丹波篠山近又(所在地：兵庫県丹波篠山市)で丹波篠山の旬と歴史を味わう特別なご宴会プランの販売を開始いたします。

慶長十四年（1609年）創業、四百年以上にわたり城下町・丹波篠山で愛され続けてきた料理旅館「近又」は、このたび新たに宴会プランの販売を開始いたしました。少人数から最大60名様まで対応可能な大小さまざまな宴会場を備え、慶事・法事・企業宴会・親睦会など、幅広い用途にご利用いただけます。

近又は、ぼたん鍋発祥の宿の一つとも言われ、猪肉を牡丹の花のように盛り付けて提供した最初の場所と伝えられています。丹波篠山の山々を駆け巡り、山の幸をたっぷりと食べて育った野生の猪肉を使用し、長年の研究により猪肉に最も合うよう仕立てた味噌と、上質な昆布、赤味噌と白味噌を絶妙なバランスで合わせた秘伝の出汁で味わうぼたん鍋は、ジビエ特有の臭みを一切感じさせない上品な味わいが特長です。

本宴会プランでは、ぼたん鍋を中心に、丹波篠山の旬の食材を取り入れた料理構成とし、気の置けない方々との会話を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。歴史ある建物と落ち着いた空間の中で、地域の食文化と四百年の伝統を体感できる内容となっています。

近又は今後も、丹波篠山の魅力と日本の食文化を次世代へ伝えるべく、地域に根ざしたおもてなしを提供してまいります。

■ご宴会プランご案内

写真はイメージですロース肉ぼたん鍋プラン

丹波篠山近又の一番人気メニュー。

猪肉は篠山の中でも最も最上級とされる天然のロース肉。煮込めば煮込むほど赤身が口の中でほどける柔らかさ、脂の部分は上質な口どけと甘みが広がります。ジビエ特有の臭みは一切感じさせない最上級ぼたん鍋です。

1名 / 13,950円(税込)

ロース肉ぼたん鍋(極)プラン

上質な昆布、赤味噌と白味噌のブレンドで作られる直伝の鍋出汁で食べるロース肉

ぼたん鍋に、リピーターの方お客様からは、ぼたん鍋と同じくらい人気のある「焼きぼたん」をお付けした、猪肉を堪能し尽くすコースです。

1名 / 16,150円(税込)

写真はイメージです写真はイメージです丹波栗きん豚のしゃぶしゃぶプラン

高級な丹波栗を与えて育てられたブランドポーク。臭みもなく柔らかな肉質で独特の風味と食感はイベリコ豚に匹敵するほどと言われております。そんな栗きん豚の肩ロースと、淡路産の甘みたっぷりの玉ねぎでしゃぶしゃぶをお楽しみただきます。1名 / 13,200円(税込)

■宴会場ご紹介

※一棟貸しも行っておりますので、最大収容人数90名様まで可能です。

最大50名様収容可能

ナチュラルウッドと和の畳が織りなす大広間。

椅子テーブルでご準備しているのでご年配の方でもご安心してご利用いただけます。

ご披露宴やご宴会に最適です。

最大16名様収容可能

中庭と裏庭の両方を同時にご覧いただけるお部屋です。一番人気のお部屋でお顔合わせやご結納、ご接待まで幅広くご活用いただけます。

小団体のご利用に最適です。

最大12名様収容可能

旧館の古式ゆかしい風情を楽しめるお部屋です。

お顔合わせやご結納、ご接待まで幅広くご活用いただけます。

小団体のご利用に最適です。

店舗概要はこちら :

丹波篠山近又

400年の伝統を今に伝える 丹波篠山の老舗料理旅館「近又」

兵庫県丹波篠山市の城下町に佇む「料理旅館 近又（きんまた）」は、慶長14年（1609年）創業と伝わる、400年以上の歴史を誇る老舗旅館です。篠山城跡からほど近い二階町に位置し、江戸情緒を色濃く残す町並みと調和した佇まいが、訪れる人々を静かに迎えます。

近又は、冬の味覚として知られる「ぼたん鍋」発祥の宿のひとつとしても名高く、地元産の猪肉を秘伝の味噌だしで煮込む伝統の味を今も守り続けています。また、丹波松茸、黒豆、栗など、四季折々の丹波の旬を活かした会席料理を提供し、訪れるたびに新たな味覚との出会いを楽しめます。

館内は木の温もりを感じる和の空間で、全6室の客室はいずれも落ち着いた雰囲気。宿泊のほか、会席料理のみの利用や、宴会・慶事・法要などにも対応しています。長い歴史の中で培われたおもてなしの心と、地元の食文化を大切にした料理で、丹波篠山の魅力を余すことなく体験できる宿です。

丹波篠山 近又

住所：

兵庫県丹波篠山市二階町81番地



電話番号：

079-552-2191

営業時間

昼：11時～15時（最終12時30分）

夜：17時～21時（最終18時30分）

宿泊：チェックイン15:00～17:30

アクセス

お車でお越しの場合

舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口I.C」より3km

電車でお越しの場合

JR福知山線「篠山口」駅よりバス約15分

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。



代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

