テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下当社）はこの度、Nintendo Switch 2及びNintendo Switch向けソフト【カルドセプト ビギンズ】（以下、本作）を、7月16日に全世界同時発売する運びとなりました。各種店舗にて順次予約受付を開始いたします。 併せて、PCプラットフォーム「Steam」版の発売も予定しており、本日ストアページをオープンいたしました。 ※Steam版の発売日は未定につき、後日お知らせいたします

本作は、1997年に有限会社大宮ソフト(以下、大宮ソフト)が開発して以来、多岐にわたるプラットフォームで展開され、シリーズ累計出荷数100万本（ダウンロード版含む）を突破した人気シリーズ「カルドセプト」の、10年ぶりとなる完全新作です。ボードゲームの手軽さとカードゲームの戦略性が融合した唯一無二のゲームシステムは、四半世紀以上にわたり多くの熱狂的なファンを魅了し続けてきました。

遊び心地はそのままに、さらに進化した「カルドセプト」

本作では、シリーズ第1作「カルドセプト」の前日譚を描くオリジナルストーリーが展開されます。大宮ソフト全面監修の下、カード（石板）、マップ、世界観にいたるすべてのデザインを刷新しました。キャラクターおよびクリーチャーのデザインには、数々の人気作を手掛けてきた松浦聖氏を起用。多彩な種族が共存し、多様な文化や価値観が息づく本作の舞台「バブラシュカ大陸」を、同氏の独創的なアートが鮮やかに彩ります。 ゲームの要となるカードは400種類以上を収録。多種多様なカードの組み合わせが無限の戦略を生み出し、戦況を左右します。また、戦況や優劣を把握しやすいようUIを徹底的に再設計。シリーズのファンはもちろん、未経験のプレイヤーも直感的に楽しめる設計となっています。

■1人でも、みんなでも。プレイスタイルに合わせて楽しめる多彩なモード

本作は1人用の「ストーリーモード」に加え、COMセプター（ゲーム内キャラクター）を相手に腕を磨く「対戦モード」を搭載しています。 ネットワークを通じて世界中のプレイヤーと対戦できる「オンライン対戦」では、特定の相手と遊ぶための「対戦ルーム」作成・参加機能に加え、より手軽に対戦相手を見つけられる「クイックマッチ」機能を新設。初心者から熟練者まで、スムーズに対人戦をお楽しみいただけます。

■Nintendo Switch 2Editionならではの快適な共有体験

Nintendo Switch 2 Editionでは、「おすそわけ通信」および「マウス操作」に対応いたしました。「おすそわけ通信」機能を使うことで、本作をお持ちでないNintendo Switch 2およびNintendo Switchユーザーとも最大4人での協力・対戦プレイが可能です。また、マウス操作への対応により、ゲームプレイがより直感的かつスムーズに行えます。 ※「おすそわけ通信」で受け取ったソフトを遊べるのは、「おすそわけ通信」中のみです ※「おすそわけ通信」についての詳細は任天堂HP(https://www.nintendo.com/jp/hardware/switch2/gameshare/index.html)をご確認ください ※Nintendo Switch2およびNintendo Switchでオンラインプレイの利用には、有料サービス「Nintendo Switch Online」への加入が必要です

豪華特典を同梱した数量限定「特装版」も同時発売！

通常版に加え、シリーズの原点を詰め込んだ豪華特典付きの「特装版」を数量限定でご用意いたしました。 ※数量限定につき完売の際はご了承ください

【特典1】Nintendo Switch「カルドセプト ザ ファースト」パッケージ版シリーズ第1作『カルドセプト』の復刻版です。後日予定されている単体発売に先駆け、特装版の限定特典として先行入手いただけます。（詳細は本リリース下部をご参照ください）【特典2】「カルドセプト ビギンズ」コンプリートカードブック本作のメインデザイナー・松浦聖氏が描く、独創的で生命力あふれるクリーチャーの数々を余すことなく収録。繊細な筆致で描かれた設定画や、バブラシュカ大陸の世界観を深掘りする解説を網羅した、ファン必携の公式設定資料集です。【特典3】サウンドトラックCD＆ダウンロードコードゲームサウンド界で数々の名作を手掛けてきた「ノイジークローク」が、本作の重厚な物語と知略の戦いを劇的に演出。バトルの高揚感を最大化させる壮大で美しい楽曲の数々を、コレクション性の高いCDと、場所を選ばず楽しめるデジタル音源のセットでお届けします。

＜早期購入特典について＞ パッケージ版（通常版・特装版）およびダウンロード版を早期にご購入いただいた方を対象に、特別な「早期購入特典ダウンロードコンテンツ」をご用意する予定です。 詳細は次回の発表にて公開いたします。続報を楽しみにお待ちください。

商品情報

◾️発売日： 2026年7月16日（木）◾️プラットフォーム： Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / Steam※◾️販売形式： パッケージ版 / ダウンロード版◾️価格： Nintendo Switch通常版（パッケージ/ダウンロード）：6,380円（税込） Nintendo Switch特装版（パッケージのみ）：12,980円（税込） Nintendo Switch 2 Edition通常版（パッケージ/ダウンロード）：7,480円（税込） Nintendo Switch 2 Edition特装版（パッケージのみ）：14,080円（税込） Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス（ダウンロードのみ）：1,100円（税込）◾️プレイ人数：1～4人◾️ジャンル：ボード＆カードゲーム◾️対応言語（テキスト）：日本語・英語・韓国語・繁体中文・簡体中文◾️レーティング：CERO審査予定◾️販売地域：全世界・『カルドセプト ビギンズ』公式サイト：https://game.neoscorp.jp/culdcept_begins/・『カルドセプト ビギンズ』公式X：https://x.com/Culdcept_NeosJP・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3322630/※Steam版についての発売日および価格は未定となっております※日本以外の価格につきましては公式サイトをご覧ください©Omiya Soft. ©Neos Corporationカルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。

≪ストーリー≫ 女神カルドラが創りし創造の書「カルドセプト」。その欠片である石板（カルド）を操る者は「セプター」と呼ばれた。彼らが集う『王立学府セプトアカデミア』に、一人の少年カムルが転入する。彼はその能力を見出され、王国の近衛セプター連隊に選ばれる。大陸全土を脅かす戦いの渦中で、カムルはセプターとして真の覚醒を遂げていく。

≪ゲームシステム≫ ダイスでボードを巡り、カードを使って自分の領地を広げるシンプルなルールです。通行料を奪うか、バトルで領地を横取りするか、手に汗握る奪い合いが魅力です。領地を大きく育て、目標の魔力を貯めたら勝利！ダイスによる「運」と、カードによる「戦略」が融合した、本作ならではの奥深い体験をお楽しみください。

≪カード(石板)≫ カードは約400種類！以下3つの特性のカードから、自分の好みや戦略に合わせて40枚を選び、「ブック（デッキ）」を作ります。お気に入りの組み合わせを見つけて、自分だけの最強ブックを目指しましょう。・クリーチャーカードクリーチャーを召喚できるカードです。自分の領地を増やしたり、敵の領地を奪うこともできます。5つの属性があり、カードごとに異なった能力を持っています。・アイテムカード戦いの時、クリーチャーを支えてくれるカードです。攻撃や防御を強化するだけではありません。アイテムが持つ特殊能力を使えば、不利な時でも勝機をつかめます。・スペルカード自分の流れをつくり、時に相手を追い詰める力を持っています。上手く使えば勝負の流れを一気に変えることもできます。勝利には欠かせないカードです。

≪初代「カルドセプト」が復活！Nintendo Switch『カルドセプト ザ ファースト』発売決定！≫

1997年にセガサターンで発売され、プレイヤーたちを熱狂させた『カルドセプト』シリーズ第1作目が、便利な新機能を搭載してNintendo Switchで復刻します。発売日は7月30日（木）に決定し、本日より予約受付を順次開始いたします。詳細は下記の公式サイトをご覧ください。

◾️発売日：2026年7月30日（木）◾️プラットフォーム：Nintendo Switch◾️販売形式：パッケージ版 / ダウンロード版◾️価格：Nintendo Switch通常版（パッケージ/ダウンロード）：4,950円（税込）Nintendo Switch特装版（パッケージのみ）：8,800円（税込）◾️プレイ人数：1～4人◾️ジャンル：ボード＆カードゲーム◾️対応言語（テキスト）：日本語のみ

◾️新機能： クイックセーブ＆ロード：ゲーム内のセーブに加えて、いつでもどこでも中断・再開が可能巻き戻し機能：失敗を恐れず挑戦できる「前のシーン」への巻き戻し機能を搭載・『カルドセプト ザ ファースト』公式サイト： https://game.neoscorp.jp/culdcept_the_first/index.htmlCopyright © 1997, 2026 Omiya Soft / © 2026 CITY CONNECTION CO., LTD.Music: Copyright © 1997 Yuzo KoshiroPublished by © Neos Corporationカルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。

＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com/【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

