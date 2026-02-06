【関西初出店】半年で5店舗の急成長を遂げる夜パフェ専門店『パフェバー &VIGO』2月20日 京都河原町にオープン

株式会社CARTON

株式会社CARTON（本社：千葉県柏市、代表取締役：櫻井 航）は、当社が運営する夜パフェ専門店「Parfait Bar &VIGO（パフェバー アンドビーゴ）」を、京都にて2026年2月20日（金）にオープンすることをお知らせいたします。

「パフェバー &VIGO」は首都圏で8店舗を展開しており、昨年9月からの半年間で5店舗をオープンするなど急成長を遂げています。9店舗目となる今回の京都店は、関西で初めての出店となります。

また、オープンに先立ち、2月18日（水）にはメディア・関係者向け先行試食・内覧会を実施いたします。当日は、京都限定メニューを含むパフェのご試食や撮影、事業責任者やスタッフへのインタビューも可能です。

参加ご希望の方は、電話もしくはメールにて事前にお申し込みをお願いいたします。

「パフェバー &VIGO」のココがすごい！

● パフェとお酒を同時に楽しめる「パフェバー」という新たな業態

● 毎月パティシエが監修した新作のパフェに出会える

● 2025年9月からの半年間で5店舗を新たにオープン

■カクテルのように楽しむ、新感覚の「夜パフェ」

「夜パフェ」とは、食事を楽しんだ後にお酒と一緒に楽しむデザートとして、またはお酒を飲まない方がバーの雰囲気を楽しむために味わう、大人向けのパフェです。札幌発祥の文化とされ、近年全国的に人気が高まっています。一般的なパフェとは異なり、甘さを抑えたさっぱりとした味わいや、旬のフルーツやジュレ、自家製ソルベなどを幾層にも重ねた芸術的な見た目が特長で、カクテルのように繊細な味わいをお楽しみいただけます。

■毎月新しいパフェに出会える

「パフェバー &VIGO」は、パティシエが監修する月替わりの本格的なパフェを、バーのように落ち着いた空間で楽しめる専門店です。当店のパフェは、旬の食材を活かすことを最も大切にしており、グランドメニューを設けず、毎月新作を提供しています。今回の京都店オープンを記念し、京都限定の新作パフェも登場予定です。

■半年で5店舗オープン！首都圏で話題の店舗がついに関西初出店

当店は2022年に1店舗目をオープンして以降、1都3県を中心に店舗を展開してきました。2025年9月以降の半年間では、京都店を含む5店舗を新たにオープンしています。

これまで「ヒルナンデス」「ラヴィット!」「Nスタ」をはじめ、多くのテレビ番組や雑誌で紹介されたくさんの反響のお声を頂きました。

そこで今回、より多くのお客様に当店の夜パフェをお楽しみいただくため、関西圏で初めて京都・河原町に出店することになりました。観光客の皆様だけでなく、地元の方にも永くご愛顧いただけるような店舗を目指して営業していきます。

■京都店の特長

京都の街に馴染む、緑や木々をイメージした和の空間

街並みが店内にも続いているかのように、緑や樹木をイメージした家具や障子のようなデザインを内装に取り入れました。地元の方にとっては落ち着ける空間を、観光客の方にとっては京都らしい空間をご提供します。

見た目も味も大満足！京都限定メニューも

月替わりで登場する新作パフェは、季節のイベントをイメージしたものや旬のフルーツを使ったものなど、思わず写真を撮りたくなるものばかりです。

京都店では京都限定メニュー*も登場予定ですので、そちらもあわせてご賞味ください。

*オープン時に公開予定

スイーツもお酒も。大人がゆったり楽しめるパフェバー

当店は、食事を終えた後の余韻として、また夜のゆったりとした時間を過ごす場所として、パフェやお酒をお楽しみいただく空間をコンセプトとしています。

デートコースやお出かけの最後に当店をご利用いただき、甘いものとお酒を一緒に楽しむ「新しい大人時間の過ごし方」をぜひお楽しみください。

■メディア向け先行試食・内覧会のご案内

日時： 2026年2月18日（水）18:00～22:00

場所： Parfait Bar &VIGO 京都店

内容： 店舗内覧、パフェの試食、事業責任者へのインタビュー 等

備考： 事前予約制（メールまたはお電話にてお問い合わせください）

■店舗概要

＜Parfait Bar &VIGO 京都店＞

オープン日：2026年2月20日（金）

住所 ：京都府京都市中京区下樵木町199 Rinsen Avenueビル 2F

アクセス ：阪急京都線「京都河原町駅」から徒歩3分

京阪本線「祇園四条駅」から徒歩5分

市営地下鉄東西線「京都市役所駅」から徒歩9分

営業時間 ：17:00～5:00（オープンから一定期間は23:00までの営業）

席数 ：28席

◼会社情報

企業名 ：株式会社CARTON

本社所在地：千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区-2 ショップ&オフィス棟6F

代表者 ：代表取締役 櫻井航

事業内容 ：レストラン・カフェなどの飲食事業、マルシェ企画・運営、食材卸し、コンサルティング事業

HP URL ：https://www.carton-inc.com/