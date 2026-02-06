【愛知県一宮市】最後の春休み、みんなで泊まるなら｜学生旅行におすすめのグランピング〈ウッドデザインパークいちのみや-紡-〉

ウッドデザインパーク株式会社

卒業や進級を控えた“最後の春休み”。

せっかくなら、みんなで泊まって、ちゃんと思い出にしませんか。

愛知県一宮市のグランピング施設「ウッドデザインパークいちのみや-紡-」では、学生旅行にぴったりな宿泊体験を春休み期間限定で提供しています。

「最後の春休み」という、今しかない時間

友人と予定を合わせやすい学生時代の春休みは、実は一番“泊まり旅行”がしやすいタイミング。

卒業・進級・新生活を前に、「みんなで集まれる最後のチャンス」として、グランピングを選ぶ学生グループが増えています。

ウッドデザインパークいちのみや-紡-は、自然に囲まれた非日常空間で、日常の延長ではない“ちゃんと記憶に残る時間”を過ごせる宿泊施設です。

みんなで泊まれるから、思い出になる

グランピングの魅力は、同じ空間で一緒に過ごせること。

ゲルテントで語ったり、BBQを囲んだり、焚き火を眺めたり。

ホテルのように部屋が分かれないからこそ、自然と会話が生まれます。

「写真だけじゃなく、時間そのものが思い出になる」

それが、学生旅行でグランピングが選ばれている理由です。

準備いらずで、気軽に泊まれる

アウトドアに興味はあるけれど、

「道具がない」「準備が大変そう」

そんな不安がある方でも安心。

ウッドデザインパークいちのみや-紡-では、

火おこし要らずのBBQ設備・寝具・お風呂・アメニティまで揃っており、ほぼ手ぶらで宿泊可能。

アウトドア初心者の学生グループでも、気軽に非日常体験が楽しめます。

こんな学生旅行におすすめ

最後の春休みに、みんなで泊まりの思い出を作りたい

写真だけじゃなく「体験」を重視したい

せっかくなら自然の中で非日常を味わいたい

準備や後片付けはできるだけラクにしたい

春休み限定・学生旅行向け宿泊プラン

春休み期間中は、学生旅行におすすめの宿泊プランを用意。

人数が増えるほどお得になるプラン内容もあり、グループ旅行にぴったり。

※プラン内容・条件は公式予約ページをご確認ください。

施設情報

施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-

所在地：愛知県一宮市富田砂原2120-1

内容：グランピング宿泊、BBQ体験、牡蠣小屋（冬季限定）

公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/

予約ページ：https://reserve.489ban.net/client/wdp-ichinomiya/