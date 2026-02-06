「自分らしいワーク＆ライフの実現へ」をミッションに、女性活躍・DEI推進事業やライフキャリア教育事業を展開するスリール株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役：堀江 敦子、以下スリール)は、ライフキャリア教育事業の新たなスローガンとして「My way, My choice」を掲げました。その第一歩として、個人の価値観を可視化する無料診断ツール「ライフキャリア志向タイプ診断」を公開しました。





https://sourire-heart.com/mymc/





ライフキャリア志向タイプ診断









近年、生き方や働き方の選択肢は大きく広がる一方で、「自分にとって何を大切にし、どのような人生を選びたいのか」を判断することが難しくなっています。特に、結婚・出産といったライフイベントや、転職・復職・昇進などキャリアの転機を前に迷いを感じる人も少なくありません。





こうした社会的背景を受け、スリールは「多様な価値観の中で、自分で人生を選択できる社会」の実現を目指し、ライフキャリア教育事業のスローガンとして「My way, My choice」を新たに設定しました。





今回公開する「ライフキャリア志向タイプ診断」は、このスローガンを体現する取り組みの第一歩として、自分らしさの基盤となる価値観や志向性を「見える化」し、自分自身の判断軸に気づくことを支援するツールです。









■「ライフキャリア志向タイプ診断」3つの特徴

1)1分で自身が持つライフキャリアの価値観を可視化

仕事・家庭・人生観を含む“ライフキャリア”全体を軸に、利用者の価値観や志向性を短時間で把握できる無料のオンライン診断ツールです。スマートフォンから簡単に回答できます。診断結果は4つの志向タイプに分類されます。

診断を通じて、自身の傾向や大切にしている価値観を理解し、今後のキャリア形成やライフデザインを考えるヒントを得ることができます。





2)診断結果を「行動」に変えるインタビュー連動型設計

本リリースにあわせて、診断結果画面から、同じタイプに属する先輩(ロールモデル)のインタビュー記事へ直接アクセスできる新たな仕組みを導入しました。

自身の診断結果を客観的に“知る”だけで終わらせず、ロールモデルの人生選択に触れながら、自分自身の選択を考え、一歩を踏み出せる設計としています。





3)志向に応じた4つのタイプ分類

［プライベート充実］タイプ：仕事も子育てもマイペースにしたい

［調和主義］タイプ ：仕事も子育ても認められたい

［キャリア志向］タイプ ：やりたいことを諦めたくない

［チェンジメーカー］タイプ：仕事もプライベートも思いっきり充実させるために、環境もかえていきたい





本診断では、自分と近い価値観を持つ人たちの、リアルな人生選択のプロセスを知ることができます。多様な生き方のサンプルに触れることで、「自分ならどう選ぶか」を考えるためのヒントが得られ、葛藤したポイントや判断軸、キャリアと家庭にどう向き合ってきたのかといった点も、具体的にイメージできるようになります。単なるタイプ分けで終わる診断ではなく、「誰かに決めてもらう」のではなく「自分で選択する」ための材料を増やすことを目的とした構造になっています。





パパママ先生インタビュー：

https://note.com/sourire_heart









■想定される利用シーン

とくに、大きな選択を前にした20～40代の方や、キャリア支援・人材育成を担う現場での活用を想定しています。

・キャリアの方向性に迷う社会人の方

・結婚・出産・転職・復職などライフイベントを控える方

・学生・若手のキャリア教育に携わっている方

・従業員のキャリア支援に取り組む企業・人事部門

・行政・教育機関のライフキャリア教育の教材として









■先行導入の実績

本ツールの正式公開に先立ち、日本女子大学をはじめとする教育機関等にて、ライフキャリア教育プログラムの一環として先行導入されました。

受講した学生からは「自分の価値観を肯定できた」「将来の選択肢が具体的にイメージできるようになった」といった声が寄せられています。





日本女子大学でのセミナーの様子









■診断がもたらす価値

本診断は、「正解の生き方」を示すものではなく、自分自身の価値観や判断軸に気づくことを目的としています。

・自分の価値観の可視化

・人生選択のヒントとなる“実例(人生の先輩インタビュー)”へのアクセス

・多様な生き方の理解を通じた自己肯定感の向上

・キャリアとライフのバランス・幸福度向上への気づき









■ライフキャリア志向タイプ診断の今後

・タイプ別のキャリア支援プログラム開発

・学校・行政・企業向けライフキャリア教育への展開

・診断データをもとにした日本の「ライフキャリア価値観」分析

・コミュニティ連携による、継続的な人生選択支援









■スリール株式会社 代表取締役 堀江 敦子のコメント

当社が今回開発した「ライフキャリア志向タイプ診断」は、自分の価値観の選択肢を感覚的に選ぶことで、ライフキャリアの志向や「自分が何を大切にしたいか」を知ることができるツールです。

また、診断終了後には、タイプ別に人生の先輩インタビューを見られるようになっています。

多様な生き方サンプルの事例を見ることで、「自分にもできそうだ」というポジティブな思考に繋げていってほしいと考えています。

本ツールは、累計12,000人以上のライフキャリアに伴走してきた当社の知見を活かし、誰もが手軽に、かつ深く自分と向き合えるツールです。『キャリアもプライベートも、どちらかではなく、どちらも大切にする』。そんな選択を当たり前にできる社会を目指し、スリールはこれからも一人ひとりの『My way, My choice』を全力でサポートしてまいります。









■スリール株式会社 企業概要

代表 ： 堀江 敦子

設立 ： 2010年11月

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30-10 本郷K＆Kビル5階・6階

小野田総合法律事務所内 social hive HONGO

HP ： https://sourire-heart.com/

業務内容： 企業向けコンサルティング・研修、ライフとキャリアの

デザイン教育(ワーク＆ライフ・インターン運営)、

個人向けセミナー開催など