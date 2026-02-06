「ABEMA」でこの冬話題の新作に追いつくチャンス！『呪術廻戦』第3期、『【推しの子】』第3期、『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』など新作冬アニメ18作品を2月9日週に無料振り返り一挙放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年2月9日週に、現在放送中の新作冬アニメ18作品を、続々と無料振り返り一挙放送いたします。

このたび「ABEMA」にて決定した新作冬アニメ18作品の無料振り返り一挙放送企画では、2026年2月9日(月)午後4時からの『TVアニメ『Fate/strange Fake』』を皮切りに、『呪術廻戦』第3期、『【推しの子】』第3期、『魔都精兵のスレイブ2』などの人気シリーズをはじめ、『正反対な君と僕』『魔術師クノンは見えている』『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』『勇者パーティを追い出された器用貧乏』などの初アニメ化作品といった全18作品を、2月16日(月)まで続々と無料一挙放送いたします。

また合わせて『【推しの子】』第1期、第2期および『魔都精兵のスレイブ』第1期の全話無料一挙放送も実施いたします。

話題の新作にイッキに追いつくチャンスです。ぜひこの機会に「ABEMA」で、話題の新作冬アニメを無料でお楽しみください。

■2月9日週／新作冬アニメ18作品無料一挙放送 概要

▼『TVアニメ『Fate/strange Fake』』#1-6

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月9日(月)午後4時～、夜7時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/9WgD9tSsXoac2K （午後4時の回）

※配信後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『うるわしの宵の月』#1-5

(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月9日(月)午後5時～、夜7時～、夜24時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9TRDQbCpjiiEWb （午後5時の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『異世界の沙汰は社畜次第』#1-5

(C)2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月10日(火)午後4時30分～、夜7時～、夜24時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/C3K1gAVcABTMEo （午後4時30分の回）

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『魔術師クノンは見えている』#1-7

(C)南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月10日(火)夜7時～、2月11日(水)午後2時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/D4dKmrjgomzr5D （夜7時の回）

※配信後1週間、#1-6を無料でお楽しみいただけます。

▼『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』#1-5

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月11日(水)午前11時30分～、午後2時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHSNK6MdCvyd

（午前11時30分の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『魔王の娘は優しすぎる!!』#1-5

(C)坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月11日(水)午後4時30分～、2月12日(木)午前10時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/9TRDMFv2rB5knb

（午後4時30分の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『エリスの聖杯』#1-5

(C)常磐くじら・ドリコム／エリスの聖杯製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月11日(水)午後5時30分～、夜9時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DjjGg3icot36X1 （午後5時30分の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者のクズ』#1-4

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月11日(水)夜7時～、2月12日(木)朝8時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Cf9xxe76y5xyJo （夜7時の回）

※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』#1-5

(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月11日(水)夜11時30分～、2月12日(木)午後3時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/C3K1g9mr7A5v2b （夜11時30分の回）

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『29歳独身中堅冒険者の日常』#1-6

(C)奈良一平・講談社／コマイ村自治会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月12日(木)朝5時～、夜6時～、夜9時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/D4dKmZ1qK2qXXm （朝5時の回）

※放送後2週間、#1-5を無料でお楽しみいただけます。

▼『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』#1-5

(C)ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月12日(木)昼12時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DuWFyZagZx8Uwq

※配信後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『魔都精兵のスレイブ2』#1-5、#1-6

(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月12日(木)夜9時～(#1-5)、2月13日(金)朝9時～、夜6時～(#1-6)

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8ZHHQF6ks7UVcB （夜9時の回）

※放送後1週間、#1-5を無料でお楽しみいただけます。

・関連作の無料一挙放送も！

▼第1期全話

(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊広報部

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月13日(金)昼12時～、夜11時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Cf9xubnBLnVyYB （昼12時の回）

▼『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」#1-７

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日(土)朝8時～、昼12時～、夜6時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/Cf9xthm5za5w1R

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『正反対な君と僕』#1-5

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日(土)夜9時30分～、2月15日(日)午後1時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/Cf9xvDF1BHYfCK （夜9時30分の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』#1-6

(C) 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月14日(土)夜24時～、2月15日(日)朝9時30分～、午後4時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EgTonB1eqTawQj （夜24時の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『【推しの子】』第3期 #25-29

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年2月15日(日)朝6時30分～、夜6時30分～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/D4dKnmbFxc9Svj （朝6時30分の回）

※配信後2週間、無料でお楽しみいただけます。

・関連作の無料一挙放送も！

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

▼第1期全話（#1-11）

配信日時：2026年2月9日(月)夜7時～、2月10日(火)午前10時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/EjioXAmg219S4o （夜7時の回）

▼第2期全話（#12-24）

配信日時：2026年2月10日(火)夜7時～、2月11日(水)朝5時～

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/Cf9xtPESMJNBqZ （夜7時の回）

▼『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』#1-5

(C)kiki・キンタ・kodamazon／マイクロマガジン社／おまごと製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月15日(日)昼12時30分～、夜10時30分～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9TRDMFadgNuhmR （昼12時30分の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者パーティを追い出された器用貧乏』#1-7

(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月15日(日)午後3時～、夜7時～、2月16日(月)午前11時～

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EgToohc4Kui37u （午後3時の回）

※放送後#1-6まで1週間無料でお楽しみいただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）