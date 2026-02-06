【代理店・支援会社向け】行政プロポーザル案件に特化したInstagramキャンペーン提案ガイドを無料公開【キャンつく】

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス(以下、当社)は、代理店・支援会社向けに、自治体・行政機関へのプロポーザル提案に特化した無料ホワイトペーパー『【行政プロポーザル案件向け】提案書にそのまま使えるInstagramキャンペーン提案ガイド』を公開しました。

行政機関がInstagramを活用するメリット、市民参加型キャンペーンの具体的手法、自治体成功事例、広告・印刷物との費用対効果比較、ISMS認証をはじめとする行政案件で求められるセキュリティ体制まで、プロポーザル提案に必要な情報を体系的にまとめています。

▼資料は無料でダウンロード可能です。

https://camtsuku.com/document_archive/GQxK1GTg(https://camtsuku.com/document_archive/GQxK1GTg/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260206_proposal)

※競合他社さまからのダウンロードはお断りしております。

▼ 公開背景

自治体・行政機関では、2月～3月にかけて議会で新年度予算が可決され、4月から予算執行が開始されます。特に広報・PR関連の案件では、1月～3月に案件公告が多く、また年度前半（4月～6月）にも多くのプロポーザル募集が行われます。今この時期は、プロポーザル案件提案のラストスパートにあたる時期だと言えます。

特に近年は、市民の情報収集手段がSNSへと大きくシフトする中、Instagram等を活用した情報発信や市民との双方向コミュニケーションが重視されており、SNSキャンペーンの提案ニーズが高まっています。

一方で、代理店・支援会社の皆さまからは、「行政案件でのSNSキャンペーン提案に不安がある」「セキュリティやコンプライアンスの要件を満たせるか心配」「費用対効果を説明する根拠が不足している」「自治体特有の稟議プロセスや評価基準が分からない」といった声を多くいただいています。

特に、行政案件では一般企業とは異なる厳格なセキュリティ基準(ISMS認証、IP制限など)、明確な費用対効果の提示、市民参加型の設計ノウハウ、継続性・発展性の説明が求められるため、提案のハードルが高いと感じる担当者も少なくありません。

当社は、こうした課題を抱える提案担当者の方々が、自信を持ってプロポーザルに臨めるよう、行政案件に特化した提案ガイドを作成しました。本資料は、そのまま提案書に活用できる構成となっており、実務で即使える内容となっています。

▼本資料の見どころ

提案書にそのまま使える構成

章立て、データ、事例をプロポーザル提案書にそのまま転用可能

行政特有の要件に対応

セキュリティ、コンプライアンス、費用対効果など、行政案件で重視される要素を網羅

具体的な成功事例を掲載

実際の自治体事例で効果を実証

実践的なノウハウ提供

市民参加促進、地域愛醸成、継続的な運用体制など、成功のポイントを解説

▼ こんな方におすすめ

代理店・支援会社の提案担当者

自治体・行政機関へのプロポーザル提案を担当している方、1月～6月の提案シーズンに備えたい方

行政案件の提案に不安を感じている方

行政特有のセキュリティ要件や評価基準に不安がある、提案実績が少ない方

自治体向けマーケティング担当者

地域PR、観光振興、市民協働などの施策提案を強化したい方

行政広報・PR担当者

Instagram活用やSNSキャンペーンの企画を検討している、外部パートナーを探している方

地方創生・地域活性化担当者

市民参加型の施策や観光PR、地域ブランディングを推進したい方

◼︎ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=250604_adam)

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/